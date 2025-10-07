Rovira critica que el examen de Valenciano baje la nota de selectividad de los alumnos de la Comunitat

El conseller de Educación, Cultura y Universidades, José Antonio Rovira, ha criticado que el examen de Valenciano que afrontan los estudiantes de la Comunitat en ... la selectividad implica bajar su nota de acceso a la universidad, lo que les perjudica a la hora de competir con los aspirantes de regiones monolingües.

Así se ha expresado a través de un comunicado remitido este martes por el departamento, en el que se destacaba que la nota media del examen de Lengua y Literatura Valenciana, en la pasada convocatoria de junio, fue la más baja de las pruebas de la fase general, con un 5,583 de media. Los datos, extraídos de los análisis estadísticos que publica la administración autonómica, establecen que las calificaciones del resto de materias comunes fueron de 6,121 en Lengua Castellana, de 5,883 en Historia de España, de 7,104 en Historia de la Filosofía y de 7,614 en Inglés. También fueron más altas las de las troncales de modalidad, que varían en función del Bachillerato cursado: 5,995 en Matemáticas II, 6,152 en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, 7,722 en Dibujo Artístico II, 7,317 en Análisis Musical II, 7,071 en Artes Escénicas II y 6,226 en Latín II.

Para Rovira, los datos «evidencian que la prueba de valenciano, además de suponer un examen más para el estudiantado de la Comunitat, supone una bajada en la nota media de la fase general de la PAU y por consiguiente de la nota de acceso a la universidad».

En este sentido, ha señalado que el valenciano «es riqueza y hay que fomentarlo e impulsarlo, y para ello hay mecanismos que están funcionando, como las certificaciones automáticas de los títulos que también han propiciado que bajen las solicitudes de exención en zonas castellanohablantes». Sin embargo, ha asegurado que en la PAU «deja a los estudiantes de la Comunitat en inferioridad de condiciones, y lo que queremos es que se presenten a la prueba en completa igualdad respecto a las comunidades autónomas en las que se realiza un examen menos en la fase general».

Al respecto ha insistido en la propuesta realizada a los Ministerios de Educación y de Universidades para que modifiquen el Real Decreto que regula la PAU, de forma que los estudiantes de la Comunitat hagan en la fase obligatoria 4 exámenes al igual que las comunidades autónomas en las que no hay lengua cooficial. «No estamos hablando en ningún caso de suprimir el valenciano, porque la propuesta es clara: la posibilidad de elegir entre Lengua Castellana y Literatura II o Lengua Cooficial y Literatura II, o en su caso, si se examinan de las dos lenguas, que solo compute en la obtención de la nota media de acceso a la universidad la calificación más alta de las dos».

De hecho, Rovira ha recordado que la propuesta ya se aplica con otras asignaturas, pues el estudiantado elige en la fase obligatoria si se examina de Historia de la Filosofía o Historia de España.

Las estadísticas de selectividad también revelan, continúa el comunicado, que en los últimos cuatro años la nota media del examen de Valenciano en la convocatoria ordinaria ha bajado hasta 1,401 puntos. En 2021 se aplicaba la máxima optatividad (a causa del Covid), lo que permitía a los estudiantes centrarse solo en una parte del temario. Para 2025 el ministerio suprimió esta posibilidad, volviendo al temario completo.

El conseller también ha recordado que la Comunitat, Cataluña y Baleares se sitúan a la cola de la nota media de la fase general en la PAU, con una calificación de acceso promedio de 6,81, 6,75 y 6,41 respectivamente, según el informe del Ministerio de Universidades «Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad. Año 2024». «Es por tanto una situación común en aquellas regiones en las que los estudiantes realizan un examen más», ha indicado Rovira.