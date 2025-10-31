Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Obras de reconstrucción en Utiel tras la dana. Iván Arlandis

La UV reclama una visión metropolitana para afrontar la recuperación tras la dana

Las jornadas celebradas el 28 de octubre concluyen que la falta de coordinación entre administraciones empeoró la respuesta a la emergencia y replantea la ordenación del territorio, la movilidad y la atención al ciudadano en Valencia

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:26

Comenta

La Universitat de València (UV) celebró el pasado 28 de octubre, como víspera del primer aniversario de la mayor catástrofe natural vivida en la Comunitat, ... una serie de conferencias bajo el lema 'Lecciones aprendidas tras la dana de València. Luces, sombras y recomendaciones'. La UV ha facilitado este viernes una serie de conclusiones que se sacaron de esas charlas, donde participaron voces expertas, políticos y otros agentes como afectados por la propia barrancada. De las conferencias, el mayor punto en común que se sacó fue de la necesidad de pensar en la recuperación de la provincia desde un punto de vista metropolitano, con trabajos y tareas pensados desde un punto de vista supramunicipal.

