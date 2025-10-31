La UV reclama una visión metropolitana para afrontar la recuperación tras la dana

La Universitat de València (UV) celebró el pasado 28 de octubre, como víspera del primer aniversario de la mayor catástrofe natural vivida en la Comunitat, ... una serie de conferencias bajo el lema 'Lecciones aprendidas tras la dana de València. Luces, sombras y recomendaciones'. La UV ha facilitado este viernes una serie de conclusiones que se sacaron de esas charlas, donde participaron voces expertas, políticos y otros agentes como afectados por la propia barrancada. De las conferencias, el mayor punto en común que se sacó fue de la necesidad de pensar en la recuperación de la provincia desde un punto de vista metropolitano, con trabajos y tareas pensados desde un punto de vista supramunicipal.

El seminario tenía dos objetivos. En primer lugar, hacer un balance del primer año de gestión en la zona afectada por la catástrofe y conocer las diferentes miradas y propuestas y recomendaciones de muy distintos responsables y representantes sociales y económicos. En segundo lugar, pretende ser una continuación de las recomendaciones presentadas en la Primera Conferencia de expertos sobre cambio climático y territorio en le mediterráneo ibérico celebrada el 30 y 31 de enero en la propia Universitat de València. En ambos casos organizado y coordinado por los profesores Ana Camarasa y Joan Romero, como directores de la cátedra institucional.

Pese a que la Universitat planteó presentar las conclusiones por separado según las mesas de diálogo celebradas, el organismo ha asegurado que pese a la diversidad de los coloquios las recomendaciones extraídas fueron generalmente coincidentes. Por este motivo, la UV ha presentado un total de 13 recomendaciones para mejorar en el futuro ante nuevas catástrofes,

La primera y más importante, pues afecta de manera directa a la mayoría del resto de iniciativas, es la perspectiva metropolitana de la recuperación. Desde la UV indicaron que todos los trabajos en materia de urbanismo, movilidad, ordenación del territorio y demás aspectos a mejorar se debería de abordar desde un punto de vista comarcal. Que los municipios no 'vayan a la guerra' por su cuenta, en definitiva. En este sentido, se recomiendan los siguientes puntos a mejorar: Actualizar y adecuar el planeamiento territorial y urbanístico, completar y mejorar la cartografía de riesgo; revisar la delimitación de zonas inundables; modificar la calificación de suelo en situación de riesgo o peligrosidad; revisar el estado y diseño de infraestructuras de movilidad y la ubicación de infraestructuras críticas; renaturalizar algunas áreas, impulsar planes locales de adaptación a los efectos del cambio climático; y educación y formación sobre el riesgo, con procesos de participación y cocreación.

Por otro lado, la jornada ha sacado como conclusión una de las variables que mas indignó a la ciudadanía a la hora de afrontar la emergencia. La descoordinación entre administraciones ha sido evidente, lo que ha dificultó en muchos aspectos atender a los afectados y dificulta ahora los planes de recuperación en las distintas zonas afectadas. En este sentido, la UV recomienda crear una estructura administrativa de coordinación a escala metropolitana o al menos subcomarcal. También reclaman una revisión de los protocolos que aporten «certidumbre» y «claridad» a la hora de actuar. «Proporcionar más claridad competencial, mejor coordinación y más seguridad para las administraciones. Mejor conocimiento del funcionamiento y mejor formación e información para la ciudadanía en materia de alerta temprana y emergencia. Realizar simulacros de forma habitual», han defendido.

Como tercer aspecto más relevante, y en relación a la visión metropolitana de la recuperación, desde la UV se aseguraba que el sistema actual de movilidad metropolitana es «insostenible».

«La movilidad experimenta una intersección de crisis: los efectos de la propia dana, la exacerbación de la movilidad (250 millones de viajeros en el Área Metropolitana de València) y la motorización en la corona metropolitana (90% de desplazamientos en vehículo privado). La movilidad ha de estar ligada a la ordenación del territorio a escala metropolitana. Y es necesario apostar por un modelo metropolitano más policéntrico. Reformando la EMT con perspectiva metropolitana, impulsando el Plan Territorial Metropolitano y coordinando las estrategias de transporte y movilidad entre las administraciones», proponían. Sin embargo, desde la UV lamentaban el «inmovilismo el políticas de movilidad» por parte de las administraciones.

La Universitat también ha concluido que el mar Mediterráneo es una de las zonas que más va a experimentar el cambio climático. A este respecto, y tal como ya han afirmado otros expertos en numerosas ocasiones, estos episodios de lluvias torrenciales pueden ser más habituales en el futuro. Por ello, se reclama una mejor preparación ante estos eventos, aprendiendo de la tragedia vivida. Para ello reclaman la mejora de los servicios sociales de todas las administraciones, así como una mejora en los sistemas de alerta, mejorar los sistemas de cobertura económica ante catástrofes y los sistemas de tramitación de las ayudas, entre otras.