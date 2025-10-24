Un proyecto de la UV recupera más de 20.000 fotografías dañadas por la dana y las exhibe en los pueblos afectados 'ANDANA. Lugar de memorias' recala en el Museu Valencià de la Festa de Algemesí donde se muestran 13 álbumes de familias no identificadas

A. Talavera Alzira Viernes, 24 de octubre 2025, 15:25

Los recuerdos de toda una vida marcados por el barro pasan de los cajones a una exposición para conmemorar la trágida dana de 2024. El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y la Universitat de València (UV) han presentado 'ANDANA. Lugar de memorias' en el Museu Valencià de la Festa de Algemesí, la exposición que parte del proyecto #SalvemLesFotos de la UV de recuperación de fotografías familiares salvadas de la riada.

Desde este viernes y hasta el 18 de enero de 2026 se expone 'ANDANA' en Algemesí, la primera población afectada por la riada del pasado 29 de octubre de 2024 donde hace parada la muestra, tras su paso por el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) el pasado mes de mayo.

La exposición, producida por el CMCV en colaboración con la UV, plantea tres recorridos que acercan al visitante a los testimonios de agradecimiento de cientos de personas y las imágenes de los fotógrafos Pablo Santamarina y Juan Peiró, al patrimonio gráfico recuperado y a las voces de los jóvenes del IES Berenguer Dalmau de Catarroja.

El director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda ha señalado «el compromiso del Consorci de Museus de seguir trabajando por la recuperación de l'Horta Sud de Valencia, cómo se está haciendo desde todos los ámbitos de la sociedad, y dar visibilidad a todas las iniciativas y proyectos que las diferentes instituciones y universidades están llevando a cabo, cómo es este de la Universitat de Valencia, para recuperar y devolver el patrimonio más sentimental que son las fotos familiares y el recuerdo de los que nos precedieron».

A la inauguración también han asistido representantes del voluntariado de los laboratorios de campaña, así como algunas de las más de 250 familias que conservan sus fotografías en el Laboratorio de Algemesí, ubicado en l'ESART, Centre d'Art Contemporani.

Algemesí es el primer destino de esta exposición itinerante, concebida para ser presentada en algunas de las localidades afectadas tras su inauguración en el CCCC de València en mayo de 2025.

Entre las novedades de esta muestra, se incluyen 13 álbumes de familias no identificadas. En las semanas posteriores a la riada, durante la fase inicial de recuperación de las fotografías comenzaron a llegar álbumes extraviados que habían sido arrastrados por la fuerza del agua y el barro y separados de sus propietarios y que fueron depositados en el laboratorio por los voluntarios. Desde Algemesí se hace ahora un llamamiento para que esas familias puedan reencontrarse con sus recuerdos.

Algemesí fue uno de los municipios más castigados por la riada, por lo que se decidió reconvertir el Centro de Arte Contemporáneo L'ESART, que también sufrió la inundación, en uno de los laboratorios de #SalvemLesFotos al servicio de la ciudadanía.