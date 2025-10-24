Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Yaagoub Badra, en la cocina de la asociación. Jesús Signes
UN AÑO DE LA GRAN TRAGEDIA

El voluntario que encontró su hogar en una oenegé

Llegó a Catarroja el mismo día de la dana y se quedó a ayudar y vigilar la sede de Ca La Mare para que no robaran las donaciones

A. Talavera

Catarroja

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:09

Comenta

La dana ha cambiado la vida de muchas personas, en la mayoría de casos, a peor por tener que empezar de nuevo ante las pérdidas. ... Sin embargo, esta tragedia ha servido para que Yaagoub encuentre un hogar y una nueva familia.

Te puede interesar

