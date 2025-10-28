Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Abascal, Ayuso o Felipe González, ausencias destacadas en el funeral de Estado
Mesa de la jornada de expertos de la UV en la que han intervenido Gan Pampols y Zulima Pérez. LP

Choque en el último cara a cara entre Gan Pampols y Zulima Pérez

El todavía vicepresidente de la Generalitat y la comisionada del Gobierno discrepan sobre la colaboración entre administraciones en la reconstrucción de la dana, pero coinciden en la necesidad de crear una Agencia Estadal de Emergencias

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 15:22

Comenta

El último careo entre el vicepresidente segundo de la Generalitat y consellera para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, y la comisionada del Gobierno ... para la Reconstrucción, Zulima Pérez, acaba en un cruce de reproches a raíz de la colaboración entra administraciones para reparar los daños originados por la dana del pasado 29 de octubre. Ambos mandatarios han escenificado el desencuentro institucional existente entre el Consell y el Ejecutivo central en una jornada de expertos organizada por la Universitat de València (UV) para conmemorar el primer aniversario de la catástrofe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  2. 2 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  3. 3 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  4. 4

    La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts
  5. 5

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  6. 6 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años
  7. 7 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  8. 8

    «Con Izan y Rubén se fueron mis ganas de vivir»
  9. 9

    Malos olores en el cementerio de Sueca al cerrar los nichos con corcho
  10. 10

    Situación insostenible para Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Choque en el último cara a cara entre Gan Pampols y Zulima Pérez

Choque en el último cara a cara entre Gan Pampols y Zulima Pérez