Choque en el último cara a cara entre Gan Pampols y Zulima Pérez

El último careo entre el vicepresidente segundo de la Generalitat y consellera para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, y la comisionada del Gobierno ... para la Reconstrucción, Zulima Pérez, acaba en un cruce de reproches a raíz de la colaboración entra administraciones para reparar los daños originados por la dana del pasado 29 de octubre. Ambos mandatarios han escenificado el desencuentro institucional existente entre el Consell y el Ejecutivo central en una jornada de expertos organizada por la Universitat de València (UV) para conmemorar el primer aniversario de la catástrofe.

Gan Pampols ha encendido la mecha del rifirrafe dialéctico que, eso sí, se ha mantenido en todo momento con decoro y cordialidad, en su primera intervención después de que Pérez expusiese las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno central en la reconstrucción, obviando las iniciativas acometidas por la Generalitat. «En todo el parlamento de la comisionada no han oído ustedes hablar del nivel autonómico en ningún momento», ha reprochado el vicepresidente lamentando que sólo hubiera enumerado las acciones de recuperación gubernamentales y de los ayuntamientos.

Cabe recordar que los mandos de la reconstrucción de la dana se encuentran en pleno relevo pues el número 3 del Consell está a menos de una semana de abandonar el cargo. Este baile de sillas entre los máximos interlocutores entre Generalitat y Gobierno no es nuevo, dado que la propia Pérez fue nombrada oficialmente como comisionada tras el escándalo por el supuesto currículum falsificado con el que el que su antecesor en el cargo, José María Ángel, habría accedido a la función pública a finales de agosto, cuando ya se conocía que el vicepresidente estaba en plena cuenta atrás para regresar a su retiro.

En estos poco más de dos meses en los que han coincidido Pérez y Gan Pampols se han visto las caras de manera oficial en una reunión a puerta cerrada, a modo de primera toma de contacto en el Palacio de la Cigüeña, y en otro encuentro público en el Club de Encuentro Manuel Broseta, cónclaves a los que hay que añadir el celebrado este martes en el Centro Cultural La Nau.

A preguntas del catedrático Joan Romero sobre la garantía de ejecución de las medidas contempladas en el plan de recuperación de la Generalitat ante un contexto intitucional «complejo», sobre el que Gan Pampols prevé tener iniciadas el 60% de las iniciativas recogidas a finales de este año, a sabiendas de que muchas de las actuaciones corresponden al Gobierno central, el vicepresidente ha contestado que en lo que atañe al Consell, la Diputación, actores privados y los consistorios «el grado es muy elevado».

«Por el actual clima político, por el enfrentamiento, por la incomprensión, por la incomunicación... La otra parte, ahora mismo, si no hay un 'mutatis mutandis' de la situación, pues muy poco», ha afeado Gan Pampols al Ejecutivo central recordando que pidió en febrero que se constituyera una comisión mixta para mejorar la colaboración entre administraciones que no le fue concedida.

Por su parte, Pérez ha defendido que el Gobierno ya estaba trabajando sobre muchas de las actuaciones que el plan Endavant encomienda a la Administración de la General del Estado y que, por ende, ya estaban presupuestadas y en ejecución. «No creo que haya discrepancias excesivas, por no decir casi ninguna», ha aseverado a este respecto y ha ensalzado la labor del Ejecutivo a la hora de sufragar la reparación íntegra de las infraestructuras municipales dañadas por un desastre natural mientras antes sólo se abonaba la mitad del coste. Asimismo, Pérez ha puesto en valor una de las prioridades gubernamentales: que la reconstrucción se haga de manera transparente, participativa y poniendo en el centro a los más vulnerables.

La creación de una Agencia Estatal de Emergencias y Protección Civil, anunciado por el presidente Pedro Sánchez en el marco del pacto de Estado por el cambio climático, ha logrado aunar el apoyo de ambos dirigentes que han ensalzado los beneficios que reportaría este organismo tanto en la fase de preemergencia como en la respuesta y recuperación.