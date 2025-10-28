La UV alerta de la construcción en zonas inundables un año después de la dana

La Universitat de València vuelve a erigirse como faro del conocimiento. Pese a haber desempeñado este papel desde hace más de medio milenio, la institución ... clama en el año en el que se conmemora su 525 aniversario para la sociedad y la clase política escuchen la voz de la ciencia con tal de que no se repita la tragedia originada por la dana del pasado 29 de octubre de 2024, una fatídica riada que se saldó con 229 muertos y casi 18.000 millones de euros en daños materiales. La vicerrectora de Cultura, Ester Alba, ha puesto énfasis en su discurso en el peligro de la construcción en zona inundable como una de las máximas que se deben evitar de cara a futuras inundaciones.

Para cumplir con este objetivo, la UV propone que cualquier clase de decisiones urbanísticas, las infraestructuras y los usos del suelo deben integrar la variable climática como criterio estructural. Ha hablado, incluso, de actuaciones «negligentes» en esta materia. En este sentido, Alba ha señalado que la la Universitat quiere contribuir a este cambio de paradigma desde la investigación y la formación. Ha puesto como ejemplo el impulso de iniciativas como la Cátedra de Cambio Climático, Territorio y Riesgos Ambientales, que trabaja en estrecha colaboración con la Generalitat Valenciana y otras instituciones.

Debates como este tendrán lugar en el seminario «Lecciones aprendidas después de la DANA de Valencia. Luces, sombras y recomendaciones», organizado por la Escuela Europea de Pensamiento Lluís Vives y acogido en el Centro Cultural La Nau, producirán . Esta jornada de conferencias reunirá a lo largo de este martes 28 de octubre, víspera del primer aniversario de la peor riada la historia de la Comunitat, a un extenso cartel de expertos en distintas áreas del saber que analizarán el desastre del pasado 29-O con tal de exponer propuestas para que los valencianos no tengan que lamentar de nuevo las trágicas consecuencias de una catástrofe similar.

Durante el discurso inaugural de la maratoniana jornada de conferencias, Alba ha indicado que la UV ha tenido una misión clara desde su fundación: «Servir a la sociedad valenciana desde el conocimiento». Guiada por esta vocación de servicio público la entidad analizará «con rigor académico y espíritu crítico», las causas y las consecuencias de un fenómeno natural que también evidencia «la vulnerabilidad ambiental y del reto climático que afrontamos».

«Cuando hablamos de la dana, no sólo nos referimos a un episodio meteorológico extremo, sino a una manifestación del cambio climático que ya no es futuro, sino presente. Nuestra responsabilidad como universidad pública es doble: entender estos fenómenos y proponer soluciones que minimicen sus impactos sobre las personas», ha asegurado la vicerrectora de Cultura.

«Transformar el dolor en aprendizaje»

Las lluvias torrenciales de aquellos días dejaron al descubierto, para la UV, no sólo la fuerza de la naturaleza, sino también debilidades a nivel social. «Los efectos materiales y emocionales de aquella tormenta continúan vivos en muchas localidades», ha asegurado antes de mostrar la solidaridad de la institución con las víctimas. «También queremos transformar el dolor en aprendizaje», ha proseguido.

Bajo este fin, a lo largo de la jornada se analizará «qué se hizo bien, qué podría haberse hecho mejor y, sobre todo, cómo prepararse para el futuro». A su juicio, cada episodio de crisis climática «es también un llamamiento a la responsabilidad compartida», antes de agradecer la participación de los ponentes e investigadores «que trabajan cada día para construir una sociedad más preparada para frente a los riesgos naturales».

Alba ha defendido el valor de la ciencia como «la mejor defensa frente a la incertidumbre» y ha explicado que invertir en investigación climática, planificación territorial y educación ambiental «no es un lujo» sino «una necesidad». Es por ello que la universidad, como espacio de conocimiento crítico, «tiene el deber de ofrecer esa mirada que combina el rigor técnico con la conciencia humanista».

La alta representante de la UV ha dicho que la Comunidad Valenciana es un territorio expuesto a fenómenos meteorológicos extremos, pero que a su vez cuenta con un alto patrimonial agrícola, paisajístico y humano cuya gestión exige planificación sostenible, coordinación institucional y cultura del riesgo.

Transición ecológica

La vicerrectora de Cultura ha puesto de manifiesto también la solidaridad y el voluntariado que se vio tras el desastre para apelar a la unidad a la hora de afrontar la transición ecológica: «El futuro será sostenible sólo si es colectivo».

Ante esta circunstancia, la UV apuesta por la formación en valores y por un modelo de desarrollo que no deje a nadie atrás puesto que la sostenibilidad «no es sólo una cuestión ambiental, sino también social y ética». En su alegato, Alba también ha reivindicado a las administraciones inversiones en prevención, protección civil y educación ambiental, pero también en investigación aplicada a la adaptación climática.

«Vivimos un tiempo en que la crisis climática se entrelaza con otras crisis -energética, social, política- que nos obligan a repensar nuestros modelos de vida. En este contexto, el conocimiento es la mejor brújula», ha sentenciado la vicerrectora ensalzando que jornadas como esta «conectan la ciencia con la sociedad, y el pasado con el futuro« así como poner »la ciencia al servicio de la vida y la universidad al bien común«.