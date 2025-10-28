Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La vicerrectora de Cultura, Ester Alba, en su discurso inaugural de la jornada por el aniversario de la dana. LP

La UV alerta de la construcción en zonas inundables un año después de la dana

La vicerrectora de Cultura, Ester Alba, reclama a las administraciones más inversiones en prevención, protección civil, educación ambiental e investigación aplicada a la adaptación climática: «La ciencia es nuestra mejor defensa frente a la incertidumbre»

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 09:55

Comenta

La Universitat de València vuelve a erigirse como faro del conocimiento. Pese a haber desempeñado este papel desde hace más de medio milenio, la institución ... clama en el año en el que se conmemora su 525 aniversario para la sociedad y la clase política escuchen la voz de la ciencia con tal de que no se repita la tragedia originada por la dana del pasado 29 de octubre de 2024, una fatídica riada que se saldó con 229 muertos y casi 18.000 millones de euros en daños materiales. La vicerrectora de Cultura, Ester Alba, ha puesto énfasis en su discurso en el peligro de la construcción en zona inundable como una de las máximas que se deben evitar de cara a futuras inundaciones.

