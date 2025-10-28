La 'bomba' de tormentas del Mediterráneo: una física del CEAM alerta que se calienta un 20% más que el resto de océanos

La directora del grupo de Meteorología y Climatología del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), Samira Khodayar, ha vuelto a poner de manifiesto ... el peligro que supone el incremento de la temperatura marina a la hora de reducir la periodicidad entre temporales de lluvias torrenciales y de hacerlos cada vez más virulentos en una la jornada de expertos organizada por la Universitat de València (UV) por el aniversario de la dana. La investigadora ha alertado que la calidez del Mediterráneo ha aumentado un 20% más que el resto de océanos del planeta.

Khodayar ha asegurado que la crisis climática ejerce de «amplificador de riesgos» derivados de fenómenos meteorológico extremos ya existentes en la Comunitat, agravando por ende las gotas frías o la sequía. En este sentido ha recodado que en 2024 se superaron los 1,5 grados de temperaturas desde la época industrial y a nivel marino, en la época estival, se registraron hasta 2,5 grados por encima de la media.

Asimismo, el incremento de las temperaturas también se vivió en materia del vapor de agua atmosférico, «que también fue récord», según la investigadora del CEAM. Khodayar ha aseverado que este elemento actúa como «combustible para que se produzcan tormentas en la región mediterránea».

«Los extremos de los extremos de la precipitación estuvieron muy por encima de otros eventos», ha comentado sobre la torrencialidad de las lluvias vividas el pasado 29-O ejemplificándolo con el umbral de agua caída en Turís, donde en apenas 20 minutos cayeron 60 milímetros. De cara al futuro, los estudios apuntan a que las probabilidades de que las precipitaciones de carácter más extremo se producirán sobre todo en la zona litoral norte.