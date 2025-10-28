Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Primera mesa de expertos de la jornada de la UV por el aniversario de la dana. LP

La 'bomba' de tormentas del Mediterráneo: una física del CEAM alerta que se calienta un 20% más que el resto de océanos

Samira Khodayar expone que en verano de 2024 se registraron temperaturas marinas 2,5 grados superiores a la media y advierte que el cambio climático actúa como un «amplificador de riesgos ya existentes»

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 12:41

La directora del grupo de Meteorología y Climatología del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), Samira Khodayar, ha vuelto a poner de manifiesto ... el peligro que supone el incremento de la temperatura marina a la hora de reducir la periodicidad entre temporales de lluvias torrenciales y de hacerlos cada vez más virulentos en una la jornada de expertos organizada por la Universitat de València (UV) por el aniversario de la dana. La investigadora ha alertado que la calidez del Mediterráneo ha aumentado un 20% más que el resto de océanos del planeta.

