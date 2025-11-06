Ya pueden circular vehículos por el nuevo viaducto de la A-7 en Valencia que sustituye al que colapsó por la dana «Hemos completado la calzada definitiva fruto de un año de trabajo», asegura el ministro Puente

B. González Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:24 | Actualizado 20:32h.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado que ya pueden circular vehículos por el viaducto de la A-7 en Valencia, que se ha construido en sustitución del que colapsó como consecuencia de la dana hace poco más de un año. Lo ha anunciado el propio ministro Óscar Puente, como suele ser habitual, a través de la red social X.

Puente ha resaltado que la actuación se ha realizado en un año. «Hemos completado la calzada definitiva de la A-7 fruto de un año de trabajo. Y ahora continuamos hasta finalizar los trabajos», ha publicado. Y es que aún no está finaliza la actuación en su totalidad.

Cabe recordar que, el Ministerio declaró de emergencia y habilitó 12,6 millones de euros para reconstruir este viaducto, ubicado en el término de Quart de Poblet, así como la previa construcción de un desvío provisional junto a la propia autovía, a fin de que se pudiera restituir cuanto antes esta vía tan importante para la movilidad metropolitana de Valencia.

De hecho, como también anunció el ministro también en redes, el desvío provisional del by-pass, se habilitó y abrió al tráfico el 14 de noviembre de 2024, en tiempo record, a la vez que se puso en marcha la nueva obra con la demolición, en primer del viaducto dañado por la riada. El Ministro aseguró que el nuevo contaría con mayor luz «para evitar que un suceso como el que ha acontecido le pueda afectar».

Cabe recordar que, debido al desbordamiento del Barranco del Poyo, el agua colapsó la estructura de la Autovía del Mediterráneo, A-7, a su paso por Quart de Poblet, kilómetro 336,850, y las dos calzadas del by-pass de circunvalación del área metropolitana de Valencia quedaron cortadas al tráfico, sin posibilidad de poder desviar la circulación, unos 77.600 vehículos al día, a otras vías de la red autonómica o provincial, dado que también resultaron dañadas e intransitables.