Mavi Mestre pone en valor los conocimientos de las universidades sobre gestión de desastres

La Universitat de València acoge una cumbre internacional del saber sobre desastres. Con el impulso de la Cátedra de Cambio Climático, Territorio y Riesgos ... Ambientales en el Mediterráneo, la UV, que este año conmemora su 525 aniversario, vuelve a erigirse como una referencia del conocimiento, esta vez a ambos lados del Atlántico. La jornada 'Los desafíos de la naturaleza. Gestión de Catástrofes y Planificación en Tiempos de Riesgos Socioambientales', organizada en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que se celebra este lunes y este martes en la sala Palmireno de la Facultad de Geografía e Historia, servirá para compartir experiencias en Iberoamérica sobre la gestión de riesgos catastróficos actuales y futuros. En el acto inaugural, la rectora Mavi Mestre ha resaltado la importancia de que las instituciones universitarias de todo el mundo compartan conocimientos en esta materia.

«En este acto inaugural, no solo abrimos un programa académico de enorme valor: celebramos también los puentes que nos unen, las geografías que se entrecruzan y las culturas que dialogan a ambos lados del Atlántico. Porque la Universitat de València es, desde hace más de cinco siglos, una institución abierta al mundo, tejida en los cruces de caminos de la historia», ha comenzado Mestre anteponiendo también la tradición humanista y europea de la UV.

«Somos también una universidad mediterránea, heredera de una tierra definida por el encuentro: íberos, fenicios, griegos, romanos… mediterráneos de todas las orillas. Valencia es —y siempre ha sido— un cruce de civilizaciones, un espacio donde los pueblos han intercambiado conocimientos, mercancías, lenguas, artes y formas de espiritualidad», ha proseguido.

La rectora de la UV ha tenido un guiño para el vínculo «profundo y afectivo» de la institución del saber valenciana con América, «un vínculo que atraviesa océanos pero no distancias». Según Mestre, esta relación se ha construido a lo largo de siglos de intercambio científico, cultural y humano, y este lunes se renueva gracias al encuentro académico conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México: «Esa doble mirada —Europa y América Latina— forma parte de nuestra identidad. Y nos recuerda que el conocimiento no entiende de fronteras y que las universidades son, por naturaleza, espacios de universalidad».

En este sentido, Mestre ha agradecido a la voluntad de la UNAM a la hora de organizar este encuentro y la ha calificado como una «universidad hermana». Asimismo, también ha lamentado que su rector, Leonardo Lomelí, no haya podido asistir al evento pues ha remarcado que ambas universidades comparten proyectos comunes y una idea estratégica: «El espacio iberoamericano del conocimiento, un espacio que queremos fortalecer desde la ciencia, la cultura y la universidad pública».

Ejemplo de ello es la colaboración audiovisual entre UVcomunicación y TVUNAM que ha permitido la retransmisión en directo de las jornadas ampliando así tanto su impacto y alcance tanto en España como en México, que en palabras de Mestre es un «país hermano, amigo y aliado académico estratégico de la Universitat de València».

Siguiendo con el capítulo de agradecimientos, la rectora ha ensalzado la labor del Vicerrectorado de Internacionalización y Multilingüismo de la UV, departamento al que ha definido como «motor imprescindible de nuestra acción internacional» así como a todo el personal interviniente en el seminario y de sus impulsores, los catedráticos en Geografía Ana Camarasa y Joan Romero.

Acción humana

Como no podía ser de otra manera, Mestre se ha referido a la tragedia de la dana cuando se cumple ya más de un año de la riada que arrasó la provincia de Valencia causando 229 víctimas mortales y casi 18.000 millones de euros en daños materiales para alertar del papel que juegan las personas como acelerador de los efectos nocivos del cambio climático: «Como bien ponen en relieve los investigadores e investigadoras de nuestra Universidad, las características específicas y singulares del Mediterráneo Ibérico nos confieren un perfil de riesgos naturales, de desafíos acrecentados por la acción humana, que recientemente se han manifestado en una gran catástrofe natural». «Tenemos la responsabilidad de actuar», ha añadido Mestre.

En este punto de su discurso, ha recordado que las riadas que el siglo pasado azotaron Valencia así como la creación de la propia urbe sobre una isla fluvial en los márgenes del río Turia o cómo la ciudad de Tenochtitlán se construyó también sobre islotes en el lago de Texcoco, conectados mediante calzadas y alimentados por un complejo sistema de diques y canales.

«Los desastres naturales y los riesgos socioambientales nos recuerdan que compartimos un mundo frágil, interconectado y vulnerable. Pero también nos recuerdan que la respuesta debe ser colectiva», ha enfatizado la rectora de la UV.

«Hoy, la Universitat de València y la UNAM volvemos a demostrar que el conocimiento es un puente que une continentes y sociedades. Y que, pese a los océanos que nos separan, el deseo de construir un futuro mejor nos mantiene siempre próximos», ha concluido Mestre.

Temas e instituciones participantes

Durante estas jornadas se abordarán tres grandes bloques de contenido temático que van desde la coordinación y gestión de catástrofes y experiencias comparadas a la voz de la ciudadanía en la gestión y reconstrucción de catástrofes pasando por el papel de las universidades en la generación y difusión del conocimiento sobre desastres.

A lo largo de las dos jornadas que durará el seminario, multitud de investigadores tanto desde la Universitat de València como desde la UNAM, y de otras instituciones como el Gobierno de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas español (CSIC), la Fundació Horta Sud y el Instituto Mexicano del Seguro Social aportarán sus saberes en materia de gestión de crisis.