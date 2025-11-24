Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La rectora de la UV, Mavi Mestre, junto a la doctora de la UNAM Soledad Funes en el acto inaugural de las jornadas este lunes. LP

Mavi Mestre pone en valor los conocimientos de las universidades sobre gestión de desastres

La rectora de la Universitat de València inaugura un seminario de investigación de catástrofes en colaboración con la UNAM de México: «Pese a los océanos que nos separan, el deseo de construir un futuro mejor nos mantiene siempre próximos»

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:29

La Universitat de València acoge una cumbre internacional del saber sobre desastres. Con el impulso de la Cátedra de Cambio Climático, Territorio y Riesgos ... Ambientales en el Mediterráneo, la UV, que este año conmemora su 525 aniversario, vuelve a erigirse como una referencia del conocimiento, esta vez a ambos lados del Atlántico. La jornada 'Los desafíos de la naturaleza. Gestión de Catástrofes y Planificación en Tiempos de Riesgos Socioambientales', organizada en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que se celebra este lunes y este martes en la sala Palmireno de la Facultad de Geografía e Historia, servirá para compartir experiencias en Iberoamérica sobre la gestión de riesgos catastróficos actuales y futuros. En el acto inaugural, la rectora Mavi Mestre ha resaltado la importancia de que las instituciones universitarias de todo el mundo compartan conocimientos en esta materia.

