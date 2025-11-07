Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia tormentas y fuerte viento este sábado en la Comunitat Valenciana y señala dónde lloverá
Un hombre sostiene un móvil en medio de una Catarroja embarrada con el Es-Alert que mandó Emergencias a las 20.11 horas del 29 de octubre de 2024. EP

El primer Es-Alert barajado a las 18.37 por Forata tampoco avisaba de subir a sitios altos: «Permanezcan en casa»

Un alto funcionario de Emergencias remitió a esa hora un mail al Cecopi aunque en su declaración ante la jueza lo calificó de «borrador chorra» y «sin trascendencia»

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:02

Comenta

La jueza de la dana sigue encajando las piezas de qué pasó la fatífdica tarde del 29 de octubre en la sala del Cecopi mientras ... el agua y el barro devoraban la provincia de Valencia. En una resolución notificada este viernes, la magistrada de Catarroja ha comunicado la recepción del correo electrónico que a las 18.37 horas de aquel día remitió un alto funcionario del Centro de Emergencias al puesto de mando con un documento: un borrador del Es-Alert que debía mandarse a la población.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

