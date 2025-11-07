El primer Es-Alert barajado a las 18.37 por Forata tampoco avisaba de subir a sitios altos: «Permanezcan en casa»

La jueza de la dana sigue encajando las piezas de qué pasó la fatífdica tarde del 29 de octubre en la sala del Cecopi mientras ... el agua y el barro devoraban la provincia de Valencia. En una resolución notificada este viernes, la magistrada de Catarroja ha comunicado la recepción del correo electrónico que a las 18.37 horas de aquel día remitió un alto funcionario del Centro de Emergencias al puesto de mando con un documento: un borrador del Es-Alert que debía mandarse a la población.

El mail en cuestión fue remitido al Cecopi por Juan Ramón Cuevas, que por aquel entonces era jefe de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Riesgo de Emergencias. Tal y como consta en los documentos judiciales, en ese instante (alrededor de una hora y media antes del que finalmente se remitió a las 20.11 horas) se empezó a barajar ya el envío de un mensaje masivo a la población. Pero no sobre la crisis en el Poyo y sus barrancos adyacentes, sino sobre Forata.

De ahí que el documento adjunto enviado por el técnico al Cecopi llevara el nombre de 'Es Alert Ribera'. Eran los instantes en que la CHJ ponía todos su focos en la posible rotura de la presa, mientras el desastre se cernía ya sobre l'Horta Sud tras arrasar Chiva y Utiel.

El texto remitido al Cecopi, como figura en el documento aportado al juzgado de Catarroja, decía lo siguiente, en castellano, valenciano e inglés: «Ante las situaciones derivadas por las fuertes lluvias en su zona, como medida preventiva, permanezcan en sus domicilios y estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales». El mensaje pasaba por alto la advertencia de que los ciudadanos subieran a lugares altos y evitaran garajes o plantas bajas, uno de los graves defectos que después se denunció sobre el también tardía Es-Alert de las 20.11 horas.

El propio Juan Ramón Cuevas, quien ya declaró ante la jueza, quitó en su momento importancia a este documento. En su testifical dijo que se trataba de «un borrador chorra», enviado incluso desde una cuenta de correo externa (no oficial del Centro de Emergencias). «No tenía relevancia», sostuvo el alto funcionario ante la magistrada.

Lo cierto es que, en torno a esa hora, las seis y media de la tarde, fue cuando en el Cecopi empezó a aumentar el debate sobre la idoneidad de enviar un mensaje, como lo atestigua un vídeo incorporada a la causa en el que el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, puso ya el tema sobre la mesa.