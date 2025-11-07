Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La mayor subida de los presupuestos de Catalá para 2026 recae en vivienda y urbanismo
Pérez Llorca, durante un acto del PP. Iván Arlandis

La jueza de la dana cita a declarar el 21 de noviembre a Pérez Llorca y el dueño del Ventorro

El propietario del restaurante en el que comieron Mazón y Vilaplana comparecerá primero y luego lo hará el síndic del PP | El secretario general del PPCV acudirá al juzgado ya despejada la duda de si es candidato a suceder a Mazón tras las negociaciones de PP y Vox, con el 19 de noviembre como plazo límite

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

Ya hay día. Una de las comparecencias más esperadas de la instrucción de la dana, la del síndic Juan Francisco Pérez Llorca, se producirá el ... próximo día 21 de noviembre. Así lo ha notificado este viernes la jueza de Catarroja tras solicitar su comparecencia como testigo la acusación que ejerce Acció Cultural del País Valencià.

