La jueza de la dana cita a declarar el 21 de noviembre a Pérez Llorca y el dueño del Ventorro

Ya hay día. Una de las comparecencias más esperadas de la instrucción de la dana, la del síndic Juan Francisco Pérez Llorca, se producirá el ... próximo día 21 de noviembre. Así lo ha notificado este viernes la jueza de Catarroja tras solicitar su comparecencia como testigo la acusación que ejerce Acció Cultural del País Valencià.

No será el síndic del PP el único protagonista judicial de ese día. Esa misma jornada tendrá que acudir ante el juez el dueño del Ventorro, el restaurante de Valencia en el que comieron durante casi cuatro horas el expresidente Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana.

El propietario del local está citado por la jueza para declarar en primer lugar. Tras su testifical, será el turno de Pérez Llorca.

La cita fijada por la jeuza Nuria Ruiz Tobara tiene obviamente una lectura y encaje en el tablero político actual. La comparecencia de Pérez Llorca en la causa de la dana tendría lugar después de que se despeje la incógnita de si es el candidato de consenso entre PP y Vox para presentarse al debate de investidura y suceder en el cargo a Carlos Mazón.

Su paso por el juzgado de Catarroja, de darse esta situación que negocian actualmente los populares y la formación de Santiago Abascal, llegaría también supuestamente antes del pleno de investidura. Falta saber cuándo se produce el acuerdo (si lo hay) entre las dos formaciones, pero todo apunta a que dicha cita en Les Corts tendría lugar la última semana, del 24 al 28 de noviembre, tras el paso del dueño del Ventorro y de Pérez Llorca por la sala de vistas de la jueza de la dana.