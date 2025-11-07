Los Ayuntamientos podrán comprar suelo de viviendas que se inundaron en la dana para otros usos El Gobierno aprueba un decreto para permitir utilizar los fondos de la reconstrucción a obras en los cauces de barrancos y ríos

Paco Moreno Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:21

Los Ayuntamientos afectados por la dana que han recibido 1.745 millones del Ministerio de Política Territorial para la reconstrucción de infraestructuras municipales podrán destinar parte de esos fondos a comprar suelo para destinarlo a usos no residenciales, donde es peligroso vivir como ha quedado constatado en las inundaciones de hace un año.

Así lo explicó este viernes, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, antes de una reunión en Silla con alcaldes de estos municipios, donde estuvo acompañada por la comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez.

El Real Decreto aprobado por el consejo de Ministros hace unos días supone a juicio de primero un «nuevo relanzamiento de todas las acciones», una vez pasadas las obras de emergencia. «Es una normativa fruto de escuchar este año las reivindicaciones de los alcaldes, que nos pedían flexibilizar criterios y reforzar todas las ayudas», señaló.

La compra será donde es «muy peligroso vivir u otras actividades normales de la ciudadanía por riersgo de inundación», reiteró el secretario de Estado, quien añadió que estos suelos podrán destinarse a parkings, jardines o cualquier otra actividad que permita ser más «resiliente en sus municipios».

Otra de las novedades en la reconstrucción en base al citado decreto es que se permitirá que los consistorios «actúen en todo el dominio público hiráulico de acuerdo con la Confederación del Júcar para reforzar toda la protección que necesiten». Por lo tanto, consideró que en «un momento importante para la Comunitat, en una semana de alto voltaje político, el Gobierno continúa trabajando y con todos los esfuerzos para avanzar en la recuperación, con más de 8.200 millones de euros inyectados en un año».

A pesar de esa circunstancia, dijo que queda «mucho por hacer, quedan muchas empresas, autónomos por apoyarles y vamos a seguir en esa tarea. La reconstrucción no ha acabado pero se ha mejorado la situación y podemos ver con relativa esperanza el futuro económico y social de la provincia de Valencia».

Para ambos casos, los plazos serán en principio los fijados en anteriores decretos, aunque España dio por sentado que se ampliarán. La última fecha conocida es que los gobiernos municipales deben presentar antes del 26 de febrero todas las memorias de las obras de reconstrucción.

El secretario de Estado recordó la puesta a disposición de la empresa Tragsa, donde pueden delegar los Ayuntamientos para los concursos de proyectos y obras con el fin de agilizar los plazos. Esta es una de las principales preocupaciones de los munícipes, sobre todo en las localidades más pequeñas que carecen de suficiente personal. De los 1.745 millones, aseguró que ya hay 400 millones activados.