Nuevos descubrimientos sobre el Santo Cáliz: La piedra es de la India, fue tallado en Alejandría y después teñido

Con motivo del Año Jubilar del Santo Cáliz ha comenzado este martes el tercer congreso entorno a la reliquia que reúne las últimas aportaciones ... científicas que se han realizado sobre la pieza. En esta línea, investigadores de la Universitat Politècnica de València han realizado avances sobre su origen.

Los trabajos de Manuel Zarzo, profesor de la UPV, han revelado que todo indica que el material (ágata) con el que fue realizada la pieza, a través de investigaciones arqueológicas, procede de la India. En la misma investigación, Zarzo ha valorado que el Santo Cáliz pudo ser tallado en Alejandría, uno de los núcleos de la Antigüedad en la que se realizaba este arte. Además, la reliquia pudo haber sido teñida con posterioridad a su tallado.

Zarzo ha señalado que «llevo varios años estudiando la arqueología del Santo Cáliz y también la simbología bíblica». Ha indicado que su ponencia, que se leerá este jueves, está centrada en que se «conozca la copa de ágata, sobre todo por la autenticidad». En este sentido, ha añadido que en su trabajo intenta descubrir «todos los argumentos que podemos aportar para intentar convencer de las pistas de la autenticidad».

Verificar la autenticidad de la reliquia custodiada en la Catedral de Valencia ha sido el leit motiv de su trabajo. «Muchas veces notaba que se dudaba de la autenticidad. Por eso busco pistas que apoyen la autenticidad de la copa», ha expresado.

Zarzo se ha puesto en contacto con una pequeña empresa india ( Yain Agaré de Khambhat) donde realizan copas y las tiñen con un proceso que se remonta a más de dos mil años atrás. Las similitudes de esas piezas con el Santo Cáliz son muy altas.

El catedrático de Química de la UPV e investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón, José María Monzó, es el que ha llegado a la conclusión de que hay muchos indicios que apuntan a que la copa fue teñida de forma artificial como era habitual en la época helenístico-romana. Esa es una hipótesis de trabajo a la que se ha llegado después de realizar varios experimentos y que dará a conocer este jueves en su ponencia.

Su trabajo parte de la mancha blanca que se puede apreciar en el Santo Cáliz que habitualmente no se ve porque está en la parte trasera de la pieza expuesta. «Las hipótesis hasta ese momento estaban más relacionadas con que la copa es de ágata, que está formada por microcristales de de cuarzo. Se partía de la base de que era la coloración natural que tenía esa piedra y que había sufrido una decoloración por algún ataque químico que no se sabe en este momento cuál pudo ser», explica.

Pero con su trabajo ha lanzado una nueva hipótesis que sería que «el Santo Cáliz hubiera sido teñido, es decir, que el ágata fuese de un color claro original y se hubiera tintado mediante un proceso químico. Después, con el paso del tiempo, podría haber sufrido una un desteñimiento parcial que hubiera dado origen a esa mancha blanca».

Monzó ha añadido que «esa mancha blanca, en esta segunda hipótesis, sería el color original de la piedra sin teñir». Para el investigador, la primera de las hipótesis plantea ciertas dudas. Por un lado, los enlaces químicos en el interior de esos microcristales son enlaces fuertes «que para romperlos, se necesitaría mucha energía lo que es bastante improbable».

Todo eso les llevó a pensar en el hecho de que al ser microcristales de cuarzo, microcristales porosos, con huecos en medio, «en ellos pudiera penetrar un colorante que es como se como se tiñen históricamente esas piedras de ágata».

Sus experimentos consistieron en atacar agresivamente una piedra de ágata para ver si se decoloraba. El resultado fue que se decoloraba ligeramente pero permanecía con su coloración original. Por lo tanto, es mucho más fácil decolorar y ese puede ser el origen de la mancha blanca que aparece en el Santo Cáliz.

Xavier Mas, profesor de la UPV, y Nicolás Niquet-Herrero, doctorando en la UPV, también presentarán una investigación en la que han hecho un análisis de las medidas de la pieza y se ha descubierto que esta es un poco más grande (unos pocos milímetros) que las dimensiones tomadas por Antonio Beltrán en la década de los años 60 del siglo pasado.

También han analizado cómo se talló la pieza y han retrotraído el periodo de confección que se estimaba en torno al siglo I antes de Cristo y ahora se ha localizado en el siglo II por la forma en que ha sido tallada la pieza.

La inauguración del congreso ha corrido a cargo del arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, que ha indicado que estas investigaciones se está ayudando a «que la Fe no es una leyenda sino que se sustenta en una verdad».

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, María José Ferrer Sansegundo, que ha resaltado la importancia de tener un año jubilar que se celebra cada cinco años con la ventaja sobre otros, como el de Santiago, que se conmemora cuando el 25 de julio cae en domingo. También ha apostado por posicionar Valencia como ciudad jubilar, como lugar de peregrinaje «e insertarlo con un discurso de de ciudad».

Por su lado, el presidente de la Fundación del Santo Cáliz, Carlos Alfonso, ha destacado este congreso como un espacio de análisis y ha resaltado que «el Santo Cáliz forma parte de la historia viva de Valencia desde 1425».

La primera ponencia ha corrido a cargo del exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, quien ha profundizado sobre la necesidad de que se retome la idea de una Europa unida fuerte y ha vinculado el Santo Cáliz con la escena internacional incidiendo en las raíces que son necesarias para construir esta nueva Europa.

Por su lado, Jaime Sancho, que fue canónigo celador del Santo Cáliz de la Catedral, ha disertado sobre el tema 'Copa hebrea y primeros documentos' y en ha destacado que la ponencia se centra en lo que significa la copa en la tradición hebrea, una copa especial, sagrada.