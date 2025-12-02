Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El arzobispo, María José Ferrer y Carlos Alfonso, junto a una réplica del Santo Cáliz JL Bort

Nuevos descubrimientos sobre el Santo Cáliz: La piedra es de la India, fue tallado en Alejandría y después teñido

Investigadores de la UPV destacan que la pieza es unos milímetros mayor que las mediciones hechas en la década de 1960

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:19

Comenta

Con motivo del Año Jubilar del Santo Cáliz ha comenzado este martes el tercer congreso entorno a la reliquia que reúne las últimas aportaciones ... científicas que se han realizado sobre la pieza. En esta línea, investigadores de la Universitat Politècnica de València han realizado avances sobre su origen.

