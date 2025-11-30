El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España Cuatro nuevas localidades contarán con este precioso título a partir del próximo año

Sara Bonillo Valencia Domingo, 30 de noviembre 2025

España es uno de los países del mundo que más turismo recibe. Playas preciosas, temperaturas agradables, ciudades llenas de cultura, montañas magníficas y una gastronomía privilegiada, son algunos de los motivos por los que España es visitada anualmente, tanto por turistas internacionales como por nacionales. Pero los pueblos que hay repartidos por todo el país también reciben numerosos halagos, tantos que existe la Asociación de Pueblos más Bonitos de España.

Hasta ahora, la asociación contaba con 122 pueblos, repartidos por toda España, pero esto cambiará con la entrada del nuevo año, ya que se ha decidido ampliar la lista con cuatro nuevas localidades que contarán con este precioso título. Los pueblos elegidos han sido Vilanova dos Infantes y Oseira (ambos pueblos de la provincia de Ourense), Santa Gadea del Cid (Burgos) y Alpuente (Valencia).

Alpuente (Valencia)

Alpuente, primer pueblo de la provincia de Valencia en pertenecer a la red, conserva un valioso legado histórico que se aprecia en su castillo de origen andalusí, las antiguas murallas y el trazado medieval de su casco urbano. El municipio destaca también por su acueducto, las huellas de dinosaurios halladas en su término y el interés de su museo paleontológico. Situado en un paisaje de montaña típico del interior valenciano, Alpuente ofrece una combinación muy equilibrada entre patrimonio, naturaleza e identidad rural.

Alpuente es conocido por su rica historia, habiendo sido un reino taifa en la época musulmana, y por su patrimonio natural y arqueológico, que incluye el Museo Paleontológico (MUPAL) y el acueducto de la Peña Cortada. Su población es de 659 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística en 2024.

Oseira (Ourense)

Oseira es conocida por el Monasterio de Santa María, uno de los grandes referentes del Císter en España y pieza fundamental del patrimonio gallego. Este conjunto monástico, levantado entre los siglos XII y XVI, impresiona por su tamaño, su sobriedad arquitectónica y su historia. El pequeño núcleo que lo rodea se integra con naturalidad en un entorno de montaña tranquilo y hermoso, lo que hace de Oseira un destino donde paisaje, espiritualidad y patrimonio forman un conjunto excepcional.

Santa Gadea del Cid (Burgos)

Santa Gadea del Cid es una villa burgalesa de origen medieval que conserva un conjunto urbano muy homogéneo. Su iglesia-fortaleza de Santa María, del siglo XIV, domina el caserío y recuerda el carácter estratégico que tuvo esta localidad durante siglos. Las casas blasonadas, los restos del antiguo recinto defensivo y el ambiente tranquilo de sus calles convierten a Santa Gadea del Cid en un ejemplo notable de conservación patrimonial en el nordeste de Burgos.

Vilanova dos infantes (Ourense)

Pequeña y llena de carácter, Vilanova dos Infantes es una de las aldeas históricas más singulares de la provincia de Ourense. Su silueta está marcada por la Torre da Homenaxe, un vestigio medieval que domina el poblado desde hace siglos. El recorrido por sus calles empedradas permite descubrir un núcleo armonioso, de piedra y calma rural, donde se conserva también la tradición vinculada a la Virxe do Cristal. Es un lugar que mantiene viva la esencia de las antiguas poblaciones gallegas.

Sobre la asociación

La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, que ya cuenta con 122 localidades únicas, nace de la convicción y necesidad de poner en conocimiento de todo el mundo los maravillosos pueblos que salpican la geografía española. El objetivo es promocionar los pequeños municipios, preferentemente rurales, agrupados bajo una misma marca de calidad, a través de las acciones de promoción y eventos culturales que la asociación emprende tanto dentro como fuera de España.

Esta red engloba lugares de gran belleza y personalidad que destilan historia y cultura a la par, villas marcadas por la tradición que el viajero podrá disfrutar al recorrer sus caminos y mezclarse con los lugareños.

La marca Los Pueblos más Bonitos de España es un referente de prestigio y calidad a nivel nacional e internacional. La iniciativa está basada en el modelo francés Les Plus Beaux Villages de France y la red española forma parte de la Federación de los Pueblos más Bonitos del Mundo, con redes en Francia, Italia, Bélgica y Japón. Otros países están creando nuevas asociaciones tales como Rusia, Alemania, Liechtenstein, El Líbano, Suiza y Portugal. La Asociación se creó en España en el año 2010 y se presentó tres años más tarde con una red de 14 pueblos. Progresivamente, la lista ha ido aumentando hasta las 122 localidades actuales.