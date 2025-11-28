Diez planes gratuitos para hacer este fin de semana en Valencia La ciudad ofrece planes de todos los gustos para aprovechar al máximo estos tres días

Fabiana Fuentes Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:09 | Actualizado 13:17h.

Se acerca la Navidad y con ella un itinerario lleno de actividades para todas las edades, y lo mejor de todo: sin gastar un euro. Con encuentros al aire libre, ferias, mercadillos, espectáculos y música, la ciudad ofrece múltiples opciones para disfrutar en familia, con amigos o en solitario. A continuación, te dejamos los planes que no te puedes perder para aprovechar al máximo estos tres días:

Feria Gastronómica de Sant Andreu

Este fin de semana, del 28 al 30 de noviembre, a tan solo una hora de Valencia, en el municipio de Miramar, se podrá disfrutar de la Fira de Sant Andreu. En ella, el público podrá disfrutar de un mercado medieval, espectáculos, actividades familiares, talleres, demostraciones artesanales, música en directo, etc. Además, habrá una zona infantil para los más pequeños que contará con juegos de madera, minigolf, animación y pintacaras. Por otro lado, también contará con una carpa gastronómica, tapas, almuerzos y cenas elaboradas por hosteleros locales.

Retroplay: feria de videojuegos

Este 28 y 29 de noviembre vuelve la tercera edición de Retroplay al Centro Comercial Las Américas de Torrent. Se trata de una feria de videojuegos gratuita donde diferentes generaciones se juntan para revivir el pasado y disfrutar del entretenimiento digital. El espacio contará con un arcade con máquinas de los años 80 y 90, pinball, consolas y ordenadores clásicos (Super Nintendo, Playstation, Amstrad, etc), tiendas de coleccionismo, torneos, zona otaku, animación y actividades para toda la familia. Ambos días, el horario será de 10 a 21 horas.

-Gran Feria de Nadal en Aldaia

Este fin de semana la Plaza de la Constitución se prepara para vivir la Feria de Nadal, organizada por la Associació de Comerç d'Aldaia (ACODA) en colaboración con el Ayuntamiento del pueblo y otras entidades. Se transformará en un pueblo navideño lleno de luces con diversos comercios locales, stands gastronómicos, actividades para toda la familia y dos grandes sorteos con miles de euros en premios y un viaje a París. Además, habrá un espacio reservado para Papá Noel para que los niños le lleven sus cartas, previamente decoradas en un taller navideño.

Por otro lado, durante la tarde del sábado está prevista la aparición de otros personajes como el Grinch y los duendes. A esto se sumará una completa programación infantil con animación y castillos hinchables, lo que convierte en un plan ideal para pasar el día en familia. El horario será el sábado de 10.00 a 22.00 horas y el domingo de 10.00 a 20.30 horas.

Navidalia en MN4

La plaza del Centro Comercial MN4 tendrá su gran encendido Navidalia este 29 de noviembre con actividades, atracciones y sorpresas que estarán disponibles hasta el 5 de enero. Esta vez, durante la iluminación navideña, los hermanos Aragón protagonizarán un espectáculo junto a Papá Noel y sus elfos. Las personas podrán disfrutar de un árbol de 12 metros, un tren, un gran tobogán y un mercado artesanal. Además, los más pequeños podrán visitar la casa de Santa y la del Rey Mago Baltasar a partir del 30 de noviembre.

Encendido de luces en el Aqua Multiespacio

Este centro comercial, cerca de la Ciudad de las Artes, dará inicio a la Navidad con un gran encendido este viernes 28 de noviembre a las 18.30h. El árbol de más de 12 metros de altura y las miles de luces protagonizarán una de las puestas en escena más bonitas de la ciudad. Además, el evento estará acompañado por la actuación en directo del coro Serenata Cor de Cambra. Como novedad, este año, la decoración incorpora un espacio inspirado en la capital de Francia: una Torre Eiffel de 4 metros y un encantador «café parisino». Asimismo, el centro sorteará un viaje para dos personas a París entre todos aquellos que presenten sus tickets de compra en el punto de información. También habrá un espacio disponible para visitar a Papá Noel y los Reyes Magos.

Castillo de fuegos en la Plaza del Ayuntamiento

Desde el pasado 21 de noviembre hasta el 5 de enero de 2026, todos los sábados a las 18:30h, la Plaza del Ayuntamiento se iluminará con un espectáculo piromusical. Será un breve ramillete de 3 minutos que estará acompasado al ritmo de una canción y contará con un máximo de 49 kilos de pólvora. Pincha aquí para obtener más información.

Migrats Dansa

Este fin de semana es la última oportunidad para disfrutar de los espectáculos de Migrats Dansa. Un evento que reúne a jóvenes creadores y creadoras de bailes contemporáneos de la Comunitat Valenciana con artistas que desarrollan su trayectoria en otras ciudades y países como Bélgica, Italia o Dinamarca. En esta ocasión, los protagonistas serán Marta Ferré con «Del dolor al oro», Carla Montero e Isa Salas con «La pantorrilla y el peroné» y Alba Duarte y Urtxi Ortega con «Porque sabe lo que pienso». El horario, tanto el sábado como el domingo, será de 12.00 a 13.00 horas en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea (CCCC).

Feria de Artesanía en la Plaza de la Reina

A partir de este 28 de noviembre hasta el 6 de enero de 2026, se podrá disfrutar de la Feria de Artesanía en la Plaza de la Reina. Un total de 30 casetas de madera llenarán el centro histórico de la ciudad, gracias a las creaciones hechas a mano por decenas de artesanos valencianos. Se podrán adquirir diferentes productos que incluyen cerámica, marroquinería, joyería, bisutería, alfarería, textil, juguetes, grabados, entre otros. El horario será de 10.30 a 14.00 horas por las mañanas y de 16.30 a 21.00 horas por las tardes. Sin embargo, los días 24 y 31 solo estará abierta por la mañana, mientras que el 5 de enero (víspera de Reyes) cerrará a las 22.30 horas. Haz click aquí para más información.

Escapadas a Castellón

-Encendido de Peñíscola: este pueblo declarado como Ferrero Rocher en 2021, dará comienzo a la Navidad con un encendido único este viernes 28 de noviembre. A partir de las 20h, desde la Plaza de Bous, 150 drones darán el pistoletazo de salida a La Llum del Nadal con un espectáculo coreografiado de vuelo de luces. Luego, los vecinos y visitantes podrán recorrer las distintas calles para apreciar la decoración y los detalles de este nuevo año. A su vez, abrirá también sus puertas el mercado navideño que ofrecerá productos artesanales, adornos y dulces que pueden servir como ideas de regalo para las próximas fiestas.

-Feria de Santa Caterina: este domingo 30 de noviembre, la localidad de Villarreal celebra esta tradición que tiene 700 años de historia. Se trata de un mercado prenavideño que ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los más grandes de la provincia de Castellón. Esta edición contará con más de 250 puestos de venta de productos de artesanía, belenes, turrones, juguetes y frutos secos que se extienden desde la plaza Mayor hasta el barrio del Hospital.