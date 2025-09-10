Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La demolición de uno de los colegios afectados por la dana en Massanassa. J.L.Bort

Massanassa niega que emitiera un bando para retirar vehículos tal y como sostienen familiares de una víctima de la dana

El alcalde niega que se trasladara esa instrucción y que posteriormente pidiera perdón a la víctima durante el funeral

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:49

El alcalde de Massanassa, Francisco Comes, sostiene que no se emitió ningún bando durante la fatídica tarde de la dana, el pasado 29 de octubre ... , en el que se ordenaba la retirada de vehículos de la vía pública. El edil del PP niega de esta forma la versión que facilitó una mujer y su hijo ante la jueza, recogida por LAS PROVINCIAS, en la que se mantenía justo lo contrario. Incluso la mujer, viuda a consecuencia de la tragedia, señalaba que el propio alcalde le había pedido disculpas durante el entierro de su familiar. También este extremo ha sido negado sin ninguna duda por el dirigente municipal que sólo ha señalado que dio el pésame a todos los familiares. La localidad registró una docena de fallecidos.

