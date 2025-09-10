Massanassa niega que emitiera un bando para retirar vehículos tal y como sostienen familiares de una víctima de la dana

El alcalde de Massanassa, Francisco Comes, sostiene que no se emitió ningún bando durante la fatídica tarde de la dana, el pasado 29 de octubre ... , en el que se ordenaba la retirada de vehículos de la vía pública. El edil del PP niega de esta forma la versión que facilitó una mujer y su hijo ante la jueza, recogida por LAS PROVINCIAS, en la que se mantenía justo lo contrario. Incluso la mujer, viuda a consecuencia de la tragedia, señalaba que el propio alcalde le había pedido disculpas durante el entierro de su familiar. También este extremo ha sido negado sin ninguna duda por el dirigente municipal que sólo ha señalado que dio el pésame a todos los familiares. La localidad registró una docena de fallecidos.

«No se ha hecho bando ni comunicado por parte del Ayuntamiento con la retirada de vehículos», han insistido fuentes municipales. Todas las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento aquella jornada fueron para recomendar a la gente que se quedara en sus casas y que evitaran salir si no era necesario. De igual modo, se anunció la suspensión de actividades y el cierre de instalaciones municipales. Aparte de los bandos en los que se transmitieron estas indicaciones, también se difundió el mismo contenido en redes sociales.

La versión de las autoridades municipales choca frontalmente con la de la familia que perdió a su progenitor. Por ejemplo, la de Roberto, hijo del fallecido, que recuerda aquella tarde con detalle. Ellos vivían en un tercer piso del municipio. Su madre se encontraba enferma, en la cama. «Mi padre estaba en pijama y al escuchar el bando del ayuntamiento por los altavoces que hay en la calle, diciendo que retiraran los coches, se asomó a la ventana». Desde allí, comprobó que la Policía Local estaba indicando dónde retirar los coches y «por miedo» a ser multado, bajó a la vía pública. El desenlace forma parte de la tragedia. Su cuerpo fue hallado 14 días después cerca de L'Albufera.

La viuda confirmó esta versión en su comparecencia judicial, la de que su marido bajó por las indicaciones del bando y al ver que otros vecinos seguían las indicaciones de los agentes. En el funeral de su marido reclamó explicaciones al alcalde. «Me pidió disculpas, me dijo que él no había dado la orden de que quitaran los coches, que fue un subordinado suyo quien puso el bando». El primer edil asegura que esta conversación nunca se produjo en esos términos.