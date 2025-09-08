Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los daños de la dana cerca de la V-31, en una zona entre Alfafar y Massanassa. Jesús Signes

Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»

Una familia de Massanassa relata cómo las órdenes del Ayuntamiento llevaron a un guardia civil retirado a querer poner su vehículo a salvo

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:25

Los testimonios de los supervivientes de la dana configuran un relato con matices frente a una misma emergencia. Las familias de los fallecidos continúan acudiendo ... al juzgado para ofrecer su versión de los hechos de aquella fatídica tarde que conjugó la incompetencia de la dirigencia política con unas condiciones meteorológicas nunca vistas hasta la fecha. El resultado fue catastrófico. En algún caso, como el de una familia de Massanassa se añade, además, una orden errónea que resultó letal para un guardia civil jubilado.

