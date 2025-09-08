Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»

Los testimonios de los supervivientes de la dana configuran un relato con matices frente a una misma emergencia. Las familias de los fallecidos continúan acudiendo ... al juzgado para ofrecer su versión de los hechos de aquella fatídica tarde que conjugó la incompetencia de la dirigencia política con unas condiciones meteorológicas nunca vistas hasta la fecha. El resultado fue catastrófico. En algún caso, como el de una familia de Massanassa se añade, además, una orden errónea que resultó letal para un guardia civil jubilado.

Roberto es su único hijo. Recuerda aquella tarde con detalle. Ellos vivían en un tercer piso del municipio. Su madre se encontraba enferma, en la cama. «Mi padre estaba en pijama y al escuchar el bando del ayuntamiento por los altavoces que hay en la calle, diciendo que retiraran los coches, se asomó a la ventana». Desde allí, comprobó que la Policía Local estaba indicando dónde retirar los coches y «por miedo» a ser multado, bajó a la vía pública. «Iba con unas zapatillas croc y el pijama a retirar el coche. Eran las 19.40». Su hijo dispone de un vídeo desde la ventana grabando ese momento donde el agua todavía llegaba a la altura de las ruedas. «La policía lo dirigía hacia el parque».

La viuda confirmó este extremo en su comparecencia judicial, el que su marido bajó por las indicaciones del bando y al ver que otros vecinos seguían las indicaciones de los agentes. En el funeral de su marido reclamó explicaciones al alcalde. «Me pidió disculpas, me dijo que él no había dado la orden de que quitaran los coches, que fue un subordinado suyo quien puso el bando». La mujer no entiende por qué no se trasladó la orden de que no salieran de casa. Todo lo contrario. La indicación fue la de que se retiraran los coches de la avenida Fleming porque molestaban. Lo recuerda a la perfección porque justo uno de los altavoces está instalado en su finca.

Al cabo de unos 20 minutos, se apagaron todas las luces de la calle, señaló el hijo de la víctima. Entonces «había un metro y medio de agua, en la calle, y la gente ya estaba arriba de los coches». Algunos de ellos desparecieron a medida que pasaba el tiempo y el nivel del agua crecía. No se podía bajar a la calle. El coche de su padre -según comprobó él mismo desde la terraza- parecía en buen estado encima de otro automóvil, a dos calles de su domicilio.

Su padre, según las informaciones que fue recibiendo en los días posteriores, estaba en el parque. «Me contaron que ayudó a gente a subir a un árbol y que se lo llevó una ola al intentar pasar de un árbol a otro, porque no cabían todos». No pudieron contactar con él por teléfono porque la víctima se había dejado el móvil en casa pero, además, las líneas estaban inoperativas. Una joven le prestó su móvil, pero preso de los nervios era incapaz de recordar el número de un familiar.

La idea de llevar los vehículos a un emplazamiento en alto del municipio se descartó cuando comprobaron que el agua les llegaba a la altura de la barbilla, según contó un amigo de la víctima, enfrascado también en la errónea tarea de desplazar los vehículos. El hijo bajó cerca de la una de la madrugada y lo que se encontró fue «horrible». «El agua llegaba a la altura del pecho, vi a gente gritando, pidiendo ayuda desde dentro de los rellanos. Estuve dos o tres horas buscando a mi padre». Tampoco pudo recorrer una gran distancia «porque había mucho barro». Finalmente, el hombre fue hallado sin vida cerca de la Albufera, 14 días después de las torrenciales lluvias.