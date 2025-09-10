Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un jefe de Bomberos admite la retirada del Poyo el día de la dana pero culpa a Emergencias de la falta de instrucciones
Barranco del Poyo seco a su paso por el termino de Ribarroja. Jesús Signes

Un jefe de Bomberos admite la retirada del Poyo el día de la dana pero culpa a Emergencias de la falta de instrucciones

El testigo reconoce que el personal se marchó cuando había 40 centímetros de agua, pero no aclara si en el centro de l'Eliana conocieron esta decisión

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:36

La declaración de Manuel Alonso, el oficial de guardia en del Consorcio Provincial de Bomberos, pretendía aportar luz a toda la polémica generada ante la ... falta de vigilancia de los barrancos el fatídico día de la dana. Es más, existió la orden de acudir a esos puntos de control, pero más tarde se desistió en un episodio terriblemente confuso y que apunta, de entrada, al máximo cargo de los Bomberos, José Miguel Basset. Aquello fue incomprensible. Uno más en los errores de una desafortunada jornada.

