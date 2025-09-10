Un jefe de Bomberos admite la retirada del Poyo el día de la dana pero culpa a Emergencias de la falta de instrucciones

La declaración de Manuel Alonso, el oficial de guardia en del Consorcio Provincial de Bomberos, pretendía aportar luz a toda la polémica generada ante la ... falta de vigilancia de los barrancos el fatídico día de la dana. Es más, existió la orden de acudir a esos puntos de control, pero más tarde se desistió en un episodio terriblemente confuso y que apunta, de entrada, al máximo cargo de los Bomberos, José Miguel Basset. Aquello fue incomprensible. Uno más en los errores de una desafortunada jornada.

El testimonio contaba por primera vez con un intérprete tras las quejas de algunos letrados por no poder expresarse en valenciano debido a la falta de conocimiento de otros profesionales personados en la causa. Alonso es quien firma los informes que se han remitido al juzgado desde el organismo oficial. De ahí su convocatoria en sede judicial. Les enviaron a la zona del Magro y del barranco del Poyo a partir de las 13.05 horas. «No se dieron indicaciones concretas», ha precisado desde el primer momento.

Al barranco se desplazó una unidad, que acude con un camión y un vehículo ligero. «Observan una lámina de agua de 80 centímetros. Luego van a Chiva y vuelven a bajar unos 50 minutos después. Entonces, la lámina se había reducido a unos 40 centímetros... En ese momento solicitan instrucciones y se les dice que se retiren a base, según ha explicado.

Esta orden la dio el sargento coordinador de recursos del Consorcio, tal y como ha señalado este testigo. «No se volvió a contactar desde Emergencias para hacer nuevas lecturas», ha subrayado como factor determinante de la actuación de su equipo. El experto ha explicado que sólo fueron requeridos para esa ocasión y nunca más a lo largo de la emergencia de aquella tarde. La retirada del personal se produjo a las 14.40 horas.

El bombero ha recordado que durante otro episodio de lluvias en marzo sí se hizo una reunión previa y se planearon una ronda de lecturas en varios puntos y el personal. «Esto hubiera sido diferente si desde Emergencias hubieran dado más instrucciones o un lapso temporal para hacer lecturas en otros puntos. No era una estancia permanente o hasta nueva orden». Ha negado, en cualquier caso, que los efectivos se retiraran porque era la hora de comer. «Somos profesionales y nadie se va por ese motivo en una emergencia».

El bombero ha contextualizado la tarea que ellos desarrollaron. «Nosotros damos los datos, pero no sabemos el nivel crítico de esos aforos ni las consecuencias que eso puede tener aguas abajo». Es decir, quiso aclarar que los datos que ellos proporcionan son un valor numérico y requieren de interpretación.

El testigo ha admitido que en el sistema informático de Emergencias no recoge la retirada de los efectivos. Hubo que priorizar la atención de las alertas y avisos ante la avalancha de llamadas en plena catástrofe, ha indicado el testigo sobre esta ausencia de constancia escrita. Desde primera hora de la jornada estaban ya con asistencias en la zona de la Ribera Alta.

Alonso ha insistido en varias ocasiones que no se hizo un seguimiento del desarrollo del fenómeno desde el centro de Coordinación de Emergencias. El testigo supone que eso se estaría haciendo con otros efectivos y medios. Respecto a Basset ha defendido su papel. De hecho, ha indicado que es posible que ese mismo día él desconociera la retirada de los efectivos.

El oficial ha recordado que tienen un aviso informativo de las 17.30 horas en la calle Virgen del Olivar de Ribarroja donde se comunica que el barranco iba al límite de su capacidad. Y luego, otro posterior de similar naturaleza por parte de la Policía Local. Cree que estos mensajes constan en el Centro de Coordinación de Emergencias.