Un mar que 'hierve' dispara todas las alarmas de cara a otoño

Es inevitable que quien meta un pie en el mar estos días no sienta un escalofrío. Y no es porque el agua esté fría, sino ... más bien todo lo contrario. El Mediterráneo 'hierve' a 28 grados (ayer se quedó a 27,99) y los valencianos saben, por experiencia propia, que la temperatura cálida del mar es un factor de riesgo para danas catastróficas como la del pasado otoño. No el único, por supuesto, pero sí uno de ellos.

Y es que junio ha terminado como uno de los meses más cálidos de la historia. La temperatura media ha sido de 23,6 grados, 0,8 grados más que el anterior junio más cálido, 2017. Esta temperatura, además, supera al promedio de julio y agosto, 23,1 y 23 grados respectivamente. De hecho, supera en 3,5 grados el promedio del período 1991-2020. Este último dato lo convierte en el mes más anómalamente cálido de la serie histórica. Ningún mes, hasta ahora, había estado 3,5 grados por encima de su promedio normal. Supera así a octubre de 2022 y a febrero de 2020, los más anómalamente cálidos hasta ahora. Según datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología, con datos aún provisionales, nueve días de junio de 2025 han sido récord de día cálido para sus respectivas fechas. En un clima no alterado, serían esperables alrededor de cinco récords de días cálidos (y otros cinco de días fríos) en el año completo. Noticia relacionada La boya de Valencia marca otro récord: el Mediterráneo, a 27,4 grados La delegación de Aemet en Valencia asegura que este calor genera impactos en los ecosistemas. En este sentido, ha calificado el mes que ha finalizado como «histórico», ya que en puntos como Morella, municipio de la comarca de Els Ports, la temperatura media ha sido de 23,5 grados, 4,6 más que el promedio normal y de 1,2 más que en el mismo periodo de 2022. Hasta ahora, ha sido el junio más cálido en esta localidad. El observatorio de Morella tiene 86 años de datos de temperatura de forma discontinua desde 1922, sin ninguna laguna de estadísticas desde 1978, cuando los hermanos Amela se hicieron cargo del observatorio, según ha explicado Aemet Comunitat Valenciana a través de su cuenta oficial de X. En otro punto de esta comarca, como es el caso de Vilafranca, junio también ha sido un mes «extraordinario», de acuerdo con el organismo meteorológico, ya que ha sido «el más cálido de la serie», con datos desde 1957. En este municipio, la temperatura media, de 21,2 grados, ha sido de cuatro por encima del promedio normal y de uno más que el mismo mes de 2003 y 2022, que hasta ahora han sido los más cálidos en la localidad. Aemet también ha subrayado la «anomalía de temperatura superficial» del mar Balear registrada el 25 de junio, cuando estuvo 3,8 grados por encima de la media, con valores superiores al equivalente de mediados de agosto, cuando se suelen registrar los datos más altos del año. Añade que es casi un grado superior a la temperatura que se daba por estas fechas en junio de 2003, el año con el máximo registrado a final de junio. No es por tanto extraño mirar a otoño con miedo. Desde la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana insisten en que una temperatura alta del agua en junio no indica que vaya a haber lluvias torrenciales en otoño, dado que las danas son, sobre todo, fenómenos atmosféricos que dependen de condiciones ambientales concretas. En octubre de 2024, por ejemplo, el mar estaba muy caliente para la época del año, sí, tras un verano cálido, pero se sumó que la masa de aire que se cargó de humedad atravesó todo el Mediterráneo desde el Egeo hasta la Comunitat, donde se encontró con vientos contrarios norte-sur que la «paralizaron» en la vertical del interior de la provincia de Valencia. El resultado fue una dana explosiva, cargada de humedad marina, pero ayudada por otros factores. Así las cosas, ¿podría ocurrir lo mismo en octubre? Sí. Pero también podría ser que no. Si eso pasara, ¿la temperatura del agua sería un factor clave? Sí, pero no el único.

