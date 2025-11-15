Manos que recuperan la historia de miles de familias

Ataviadas con mascarilla y guantes y con material tan simple como un cúter, algodón y agua destilada, un grupo de restauradoras realiza un trabajo de ... vital importancia tras la dana. No se trata de la recuperación grandes obras que se expondrán en los museos. Se trata de algo mucho más íntimo y personal, los recuerdos de toda una de vida de cientos de familias en Algemesí.

Estas mujeres forman parte del proyecto 'Salvem les fotos' una iniciativa de la Universitat de València, UV, para recuperar las instantáneas dañadas por la riada, donde también participan distintas entidades como L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació de València.

Justo hace un año, a mediados de un noviembre en el que los municipios afectados por la dana todavía intentaban quitar el barro de calles y casas, se reabría el Centro de Arte l'ESART no para exponer obras si no para recoger los álbumes de las vivencias más mundanas y darles una segunda oportunidad. Éste es uno de los cinco laboratorios de emergencia que puso en marcha la UV. El resto están ubicados en Torrent, Burjassot, Alaquàs y el de Utiel que ya ha cerrado.

«Decidimos abrir los laboratorios de emergencia cerca de las personas afectadas y no quedarnos solo en la universidad para facilitar que trajeran las fotos pero también que se involucrasen porque sirve de proceso de resiliencia después de un trauma», explica la vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UV, Ester Alba.

'Salvem les fotos' ha servido también para dar valor a lo importante y definir nuevos criterios de actuación en el proceso de restauración. «Nos ha servido para desjerarquizar las ideas que teníamos preconcebidas como historiadores del arte sobre el valor patrimonial. En principio pensamos que las fotos antiguas eran prioritarias porque tenían más valor pero nos hemos dado cuenta que no es así», añade Alba. Álbumes recientes con fotos de seres queridos que ya no están cobran un valor primordial para los afectados pero también para los restauradores porque si una fotografía se pierde, también se va con ella el recuerdo de un momento único que ya no se podrá recuperar.

De ahí la importancia del trabajo que se realiza en estos laboratorios de la UV por donde pasan imágenes de todo tipo y en estado muy deficiente. En algunas apenas se distinguen unos colores mezclados que hace poco más de un año, antes del fatídico 29 de octubre, eran un reflejo fiel de un cumpleaños o de un festival de ballet. Ahora están en manos de los restauradores que primero congelan los álbumes para frenar el efecto del moho causado por la humedad. Después pasan por una fase de rescate donde deben secarse y luego ya comienza el trabajo de recuperación y digitalización.

Este proyecto ha recibido un total de 2,4 millones de fotografías de unas 1.500 familias. En el laboratorio de Algemesí cuentan con 200.000 imágenes y ya han entregado a sus propietarios cerca de un 20%. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por delante. Calculan que necesitarán todo 2026 para finalizar.

El director del laboratorio y del Centro de Arte ESART, Alejandro Villar, detalla que «se han estado recibiendo muchas cajas de diferentes pueblos de la Ribera, hemos hecho toda una red de colaboración, sanación y afecto entre laboratorios, asociaciones y profesionales internacionales para salvaguardar la memoria de estas familias y de la historia de la Ribera desde finales del siglo XIX». Villar ha hecho un llamamiento al voluntariado y a la financiación porque queda un año de trabajo para que están todas las fotografías restauradas.

En este sentido, la Diputación firmó a principios de año un convenio marco con la UV para colaborar en esta tarea de la preservación de la memoria individual y colectiva. De hecho, bajo el marco de esta colaboración, el pleno de la semana que viene aprobará una ayuda de 60.000 euros para la contratación de personal en los laboratorios integrados en este proyecto.

«Desde la Diputación queremos ayudar a sufragar los costes que genera porque lo que se restaura aquí, además del recuerdo de las familias, es también un patrimonio nuestro, y es importante recuperarlo para este momento concreto y de cara el futuro», apunta el presidente de la Diputación, Vicent Mompó.

En estos laboratorios no sólo rescatan fotografías también obras de arte privadas, cartas y documentos o incluso animales disecados de gran valor porque son reflejo de una fauna autóctona ya extinguida.