Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar
Obras en la zona deportiva de Carlet. Hozono Global

Carlet convertirá la pista de atletismo en un parque inundable para evitar que sea una barrera para el Magro

Esta instalación deportiva que se debe reconstruir estaba dos metros por encima del nivel del cauce

A. Talavera

Alzira

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:07

Comenta

El complejo deportivo de Carlet, situado en una de las orillas del río Magro, fue la instalación municipal que más daños sufrió por la dana al quedar arrasada por el desbordamiento del río. Su reconstrucción, que se está llevando a cabo, cuenta con una inversión de casi 6 millones de euros ya que se ha tenido que recuperar el campo de fútbol, las pistas de padel, la piscina y la pista de atletismo.

Precisamente esta pista es la más cercana al río y actuó de barrera. Así se recoge en el Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones que ha preparado el Ministerio para la Transición Ecológica.

«A pesar de circular por el cauce un caudal muy importante, en Carlet apenas se superó la rasante de la margen derecha donde se encuentra el casco urbano. Sin embargo, la pista de atletismo situada dentro del cauce y sobreelevada algo más de 2 metros sobre el cauce de aguas bajas tuvo un efecto negativo al desviar la corriente hacia la parte izquierda del cauce, lo que probablemente tuvo que ver con la erosión de la cimentación del puente situado unos doscientos metros aguas abajo».

Ante esta situación, el Plan propone acciones que «permitan que la pista de atletismo deje de ser un obstáculo al flujo de las aguas».

Este obstáculo para el río ya era conocido por el Ayuntamiento de Carlet antes de la publicación de la versión definitiva de este Plan. «En la obra de emergencia que se está ejecutando ya se contempla que se rebaje la pista al nivel del río para convertirla en un parque inundable», explica la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez.

De esta forma, la pista de atletismo se reconstruirá pero más baja para que no obstaculice y en caso de que el Magro se desborde pueda cubrirla y no generar más daños.

El Ayuntamiento de Carlet está revisando los términos administrativos de la reconstrucción del polideportivo para incluir esta acción como obra de emergencia y en caso de no ser posible se ejecutaría con los fondos del ministerio.

Las obras en esta área se llevan a cabo desde hace meses y ya se ha finalizado la piscina y parte de los campos de fútbol que ya están siendo utilizados por el club local. Mientras, se compatibilizan los trabajos del resto de instalaciones afectadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  2. 2

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  3. 3

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  4. 4

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  5. 5

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  6. 6

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  7. 7

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  8. 8 Santiago Cañizares se casa este viernes en Valencia
  9. 9 Desmantelan el parque de la araña del Jardín del Turia tras permanecer casi dos años cerrado
  10. 10

    Baleària se queda sin la nueva terminal de pasajeros y el Puerto de Valencia estudiará una nueva distribución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Carlet convertirá la pista de atletismo en un parque inundable para evitar que sea una barrera para el Magro

Carlet convertirá la pista de atletismo en un parque inundable para evitar que sea una barrera para el Magro