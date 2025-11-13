Carlet convertirá la pista de atletismo en un parque inundable para evitar que sea una barrera para el Magro Esta instalación deportiva que se debe reconstruir estaba dos metros por encima del nivel del cauce

A. Talavera Alzira Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:07

El complejo deportivo de Carlet, situado en una de las orillas del río Magro, fue la instalación municipal que más daños sufrió por la dana al quedar arrasada por el desbordamiento del río. Su reconstrucción, que se está llevando a cabo, cuenta con una inversión de casi 6 millones de euros ya que se ha tenido que recuperar el campo de fútbol, las pistas de padel, la piscina y la pista de atletismo.

Precisamente esta pista es la más cercana al río y actuó de barrera. Así se recoge en el Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones que ha preparado el Ministerio para la Transición Ecológica.

«A pesar de circular por el cauce un caudal muy importante, en Carlet apenas se superó la rasante de la margen derecha donde se encuentra el casco urbano. Sin embargo, la pista de atletismo situada dentro del cauce y sobreelevada algo más de 2 metros sobre el cauce de aguas bajas tuvo un efecto negativo al desviar la corriente hacia la parte izquierda del cauce, lo que probablemente tuvo que ver con la erosión de la cimentación del puente situado unos doscientos metros aguas abajo».

Ante esta situación, el Plan propone acciones que «permitan que la pista de atletismo deje de ser un obstáculo al flujo de las aguas».

Este obstáculo para el río ya era conocido por el Ayuntamiento de Carlet antes de la publicación de la versión definitiva de este Plan. «En la obra de emergencia que se está ejecutando ya se contempla que se rebaje la pista al nivel del río para convertirla en un parque inundable», explica la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez.

De esta forma, la pista de atletismo se reconstruirá pero más baja para que no obstaculice y en caso de que el Magro se desborde pueda cubrirla y no generar más daños.

El Ayuntamiento de Carlet está revisando los términos administrativos de la reconstrucción del polideportivo para incluir esta acción como obra de emergencia y en caso de no ser posible se ejecutaría con los fondos del ministerio.

Las obras en esta área se llevan a cabo desde hace meses y ya se ha finalizado la piscina y parte de los campos de fútbol que ya están siendo utilizados por el club local. Mientras, se compatibilizan los trabajos del resto de instalaciones afectadas.