Las listas de espera se agravan y ya superan los cuatro meses de media Las especialidades más colapsadas son Neurocirugía, cirugía vascular y plástica y Traumatología JUAN SANCHIS Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:27

valencia. Más retrasos. Más colas. Este es el retrato de la sanidad valenciana que ofrecen los datos de las listas de espera del tercer trimestre de 2018 publicadas ayer por la Conselleria de Sanidad.

Las cifras no son buenas y ofrecen un panorama bastante negativo. Los valencianos tienen que esperar algo más de cuatro meses de media, uno más que en junio, para ser operados en la sanidad pública. El tiempo medio de demora en septiembre era de 121 días frente a los 90 del trimestre anterior. Es decir, 31 más. Un retraso que en algunas especialidades ronda los seis meses.

No sólo aumenta el tiempo de espera. También se incrementa el número de enfermos que se encuentran en las listas. Si en junio había 61.800 pacientes registrados, en septiembre estaban incluidos 63.949: un saldo de dos mil valencianos más.

Los pacientes que tienen que esperar más de seis meses se han incrementado un 40%

La situación se agrava si se tiene en cuenta que cada vez se incrementan los pacientes que tienen que esperar más tiempo antes de ser operado. Según los datos de la Conselleria de Sanidad, en junio 21.511 valencianos sufrían una demora de más de tres meses para ser intervenidos. En septiembre esta cantidad se había disparado un 37,5% hasta alcanzar los 34.426.

Durante el tercer trimestre del año, el que incluye las vacaciones de verano, también se han incrementado los pacientes que permanecen durante más de seis meses en las listas de espera. Han pasado de los 8.270 en junio a 13.764 en septiembre, lo que supone un aumento del 39,9%.

Las cifras publicadas ayer suponen también una ruptura en la tendencia a la baja iniciada en septiembre de 2017. Los datos de esa fecha establecían el tiempo medio de espera en 123 días, una cifra muy similar a la del mismo mes de este año. Desde ese momento se inició una evolución descendente de forma que en diciembre la demora era de 103 días, de 99 en marzo y de 90 en junio.

Las demoras se han incrementado en todas las especialidades durante el tercer trimestre de 2018. Neurocirugía encabeza el ránking, ya que los pacientes tienen que esperar más de cinco meses para poder operarse (33 días más que en junio). Le siguen Cirugía Vascular (131 días y 40 más), Traumatología (148 y 36 más), Cirugía Plástica ((138 y 24 más) y Cirugía Pediátrica (131 y 21 más ).

En cuanto a las patalogías, las operaciones de varices siguen siendo la que mayor demora presenta con 173 días (39 más que en junio). Le siguen las intervenciones de prótesis de rodilla (162 días y 41 más), el Hallux Vagux (149 y 42 más) y las artroscopias (133 y 33 más).

Suspensión de operaciones

Los datos se han hecho públicos cuando la Conselleria de Sanidad está suspendiendo decenas de operaciones programadas para las tardes, ya que no encuentra personal dispuesta realizarlas. La razón se encuentra en que el nuevo modelo aprobado por el Consell para acometer estas cirugías, que supone una reducción en las retribuciones que estaban percibiendo las profesionales, no ha sido respaldado por las plantillas. Son intervenciones de carácter voluntario y los profesionales no encuentran atractivos los incentivos.

Así, una de las principales medidas impulsadas por el departamento que dirige Ana Barceló para reducir las listas de espera hace agua y compromete la voluntad expresada por la Conselleria de frenar las demoras.

El problema se agrava, ya que el otro procedimiento orquestado por el ejecutivo autonómico para reducir las demoras quirúrgicas también está en crisis, según el Partido Popular. El portavoz de esta formación en Les Corts, J. J. Zaplana, señaló que la partida presupuestaria destinada a derivar pacientes a la sanidad privada para operarse está ya agotada. Con ello, explicó, la capacidad de maniobra de la Conselleria para hacer frente a las demoras es muy limitada.

«La Conselleria de Sanidad no tiene en sus manos ninguna fórmula para solucionar este problema que va a más», señaló el parlamentario popular que auguró que las listas de espera aumentarán durante el último trimestre del año.

J. J. Zaplana señaló que estas cifras se refieren únicamente a las listas de espera en cirugía. «Si hablásemos de las diagnósticas, las de las pruebas y especialistas, los datos serían peores, pero no son públicos», recalcó.

La Conselleria de Sanidad declinó valorar el incremento de las listas esperas como ha hecho en otras ocasiones, pese a la petición expresa de este periódico.

De hecho, J. J. Zaplana criticó la actuación de Sanidad y denunció que la transparencia de este departamento «es nula». En su opinión, «han dado a conocer los datos tarde y por la puerta de atrás». Expresó su deseo de que los datos son reales y no están cocinados y suavizados por la Conselleria.

El aumento de las listas de espera ha disparado la preocupación, ya que afecta directamente a una de las necesidades más básicas de los pacientes. La semana pasada el Defensor del Paciente, una asociación de carácter privado que defiende la sanidad pública, presentó una denuncia en el juzgado de guardia contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por presuntos delitos en la prestación del servicio sanitario en la Comunitat en relación al incremento de las listas de espera en la Comunitat.

Precisamente ayer la plataforma SanitatsolsUna denunció ayer que «la nefasta gestión» del departamento de salud de La Ribera tras la reversión ha hecho que ocho meses después ha provocado el desvío de pacientes a la privada.