Polo, a su llegada a la sede de Catarroja para explicar su papel en el Cecopi. Irene Marsilla

El lío de horas del SMS masivo: Polo y Bernabé se contradicen

El presidente de la CHJ revela que propuso el aviso a las 18 horas, mientras que la delegada del Gobierno señaló que no se empezó a hablar de esa cuestión hasta las 19 horas

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:50

La comparecencia de Miguel Polo no ha defraudado. Sus declaraciones aportan algo de luz en algunos extremos, pero también confusión en aspectos clave de la emergencia, como el envío del famoso mensaje del Es Alert. El presidente de la CHJ se ha extendido especialmente en este punto para sembrar más confusión al relato. No ha dudado en establecer las seis de la tarde como el momento en el que él plantea el envío de un mensaje masivo a la población, siempre enfocado en el problema de Forata, en el que recomendaba que se ordenara a los ciudadanos subir a los pisos superiores. Esto lo traslada en la primera parte del Cecopi.

Esto, sin embargo, contradice la información que hasta la fecha había proporcionado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien aseguró en su declaración ante la jueza de la dana que no se empezó a hablar del Es Alert hasta que se reanudó el Cecopi tras un primer receso, es decir, a las 19 horas. Esa misma versión coincide con la que facilitó en su comparecencia la propia investigada, la consellera de Emergencias, Salomé Pradas.

Uno de los testigos de Emergencias, responsables del operativo de aquella tarde en L'Eliana, explicó en su momento que él tuvo la primera noticia acerca del mensaje a las 18.36 horas, cuando Jorge Suárez, el funcionario de mayor rango al frente del dispositivo, le indicó que fuera preparando el sistema. El mensaje se debe validar por dos personas y requiere de una serie de comprobaciones.

Toda esta información resulta clave para depurar responsabilidades. La jueza investiga el retraso de la conselleria en enviar el famoso Es Alert porque el aviso no se recibió en los móviles hasta las 20.11 horas. Una de las tesis de las acusaciones es que el proceso se retrasó por las dificultades para contactar con el presidente Mazón que aquella tarde no acudió al Cecopi hasta las 20.21 horas.

No es la única cuestión controvertida de la declaración. Polo ha querido aclarar que él nunca habló de que la presa de Forata fuera a romperse sino que citó la «incertidumbre» alrededor de la infraestructura. Este fue el mensaje que trasladó al comienzo del Cecopi cuando todo estaba centrado en las inundaciones de Requena. Bernabé sí habló de ese riesgo de rotura al igual que el jefe de la Aemet, José Ángel Núñez, e incluso se hablaba de un desastre con un número potencial de víctimas de 20.000 personas. De hecho, la idea que se mantenía hasta la fecha es que el impulso del mensaje se realiza precisamente por el riesgo de que la presa colapse.

