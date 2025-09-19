Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente LaLiga desvela que Peter Lim avaló entre 30 y 35 millones para aumentar el Fair Play del Valencia
Carlos Mazón, en la tribuna de Les Corts. Ivan Arlandis

Mazón buscará en el debate de política general consenso para exigir al Gobierno «más compromiso» con la reconstrucción

El president planteará la necesidad de llegar a acuerdos en materias como la financiación, las infraestructuras o el agua

EP

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:31

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, propondrá en el Debate de Política General, --que se celebrará en Les Corts la próxima semana-- alcanzar un « ... consenso» entre las diversas fuerzas políticas para solicitar al Gobierno «mayor compromiso y mejor coordinación» en las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  6. 6

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  7. 7 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  8. 8 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
  9. 9

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  10. 10 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mazón buscará en el debate de política general consenso para exigir al Gobierno «más compromiso» con la reconstrucción

Mazón buscará en el debate de política general consenso para exigir al Gobierno «más compromiso» con la reconstrucción