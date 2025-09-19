Mazón buscará en el debate de política general consenso para exigir al Gobierno «más compromiso» con la reconstrucción

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, propondrá en el Debate de Política General, --que se celebrará en Les Corts la próxima semana-- alcanzar un « ... consenso» entre las diversas fuerzas políticas para solicitar al Gobierno «mayor compromiso y mejor coordinación» en las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

Así se desprende del escrito trasladado por la Presidencia a la cámara autonómica, y consultado por Europa Press, de cara a la celebración de esta cita.

El jefe del Consell dedicará parte de su intervención a subrayar la necesidad de que la Administración General del Estado aumente su «compromiso» ante «la mayor catástrofe natural ocurrida en España en las últimas seis décadas y cuya recuperación no puede asumir la Generalitat casi en solitario como ha ocurrido hasta ahora».

Asimismo, en el que será el segundo Debate de Política General de la XI Legislatura, Mazón dará cuenta ante los grupos parlamentarios del «importante despliegue de medios económicos, materiales y humanos --el mayor de toda su historia-- que está llevando a cabo la Generalitat para socorrer a las víctimas, familiares y afectados por las riadas del 29 de octubre de 2024, para ayudar a las empresas y entidades a recuperarse de los daños sufridos a consecuencia de la catástrofe, así como para la reparación de infraestructuras y bienes destruidos por la furia del agua».

Además, defenderá «la necesidad de alcanzar acuerdos» en otras cuestiones, como la financiación autonómica, la situación económica, las infraestructuras estratégicas, el agua, la política tributaria, la simplificación administrativa, el acceso a la vivienda, la mejora de la prestación de los servicios públicos como la Educación, la Sanidad o la Atención Social.

En concreto, volverá a demandar un cambio profundo en el modelo de financiación autonómica que «corrija la injusta situación» de la Comunitat.

También está previsto que Carlos Mazón haga «propuestas de futuro para continuar atrayendo inversiones estratégicas de alto valor añadido».

Otro asunto que subrayará será la gestión de los recursos hídricos, y en especial los trasvases, al igual que las infraestructuras estratégicas que «todavía están pendientes de ejecución en las tres provincias y que son fundamentales para asegurar la competitividad de nuestras empresas, generando empleo estable y de calidad».

Corredor y Puerto

Aquí, solicitará de nuevo a los partidos alcanzar una posición común para reclamar al Gobierno central «mayor celeridad» en actuaciones como el Corredor Mediterráneo o la ampliación del Puerto de Valencia y «mayor compromiso» en la mejora del Aeropuerto de Alicante-Elche o la construcción de terceros carriles en la AP-7 en la provincia de Castellón, así como los nuevos accesos a la dársena sur del puerto de la capital de La Plana.

Otros asuntos que tratará serán la evaluación de los resultados de las políticas del Consell en materia de Educación --con la entrada en vigor de la Ley de Libertad Educativa y la gratuidad de la Enseñanza entre 0 y 3 años--; de Sanidad, con la nueva organización de la Atención Primaria o la puesta en marcha de la historia clínica única y el Plan de Salud Mental; Servicios Sociales, con la aprobación de la Ley del Voluntariado, o Vivienda (nuevo decreto que regula el régimen de Protección Pública de la Comunitat Valenciana).

En resumen, en su intervención «anida el espíritu de encontrar puntos de encuentro y generar amplios consensos en asuntos esenciales como la recuperación tras la devastación provocada por las riadas, la financiación o la calidad de los servicios públicos, en un momento crucial de la Comunitat Valenciana en el que los ciudadanos reclaman de sus representantes políticos -y hacen bien- altura de miras y decisiones conjuntas en beneficio de todos».