Mesa y Junta de Síndics en Les Corts. José Cuéllar

Massó dice no poder invitar a las asociaciones de la dana al Debate de Política General en Les Corts

La presidenta del parlamento deja en manos de los grupos la posibilidad de que las víctimas acudan a la Cámara mientras PSPV y Compromís acusan a PP y Vox de volver «a darles la espalda»

Burguera

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:28

El Debate de Política General que se celebrará la semana próxima en Les Corts continúa calentándose. Este lúnes, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, ... exigió que las víctimas de la dana y los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados estén presentes en el Debate. La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha asegurado este martes que ella no puede invitarles «directamente» por tratarse de un acto institucional, sino una sesión parlamentaria y que tendrán que ser los grupos los que se hagan cargo de esa posibilidad. La oposición ha considerado que la posición de la dirigente voxista es un modo de «dar la espalda» a las víctimas de la dana, que continúan siendo uno de los elementos de confrontación entre los bloques de la derecha y la izquierda.

