Massó dice no poder invitar a las asociaciones de la dana al Debate de Política General en Les Corts

El Debate de Política General que se celebrará la semana próxima en Les Corts continúa calentándose. Este lúnes, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, ... exigió que las víctimas de la dana y los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados estén presentes en el Debate. La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha asegurado este martes que ella no puede invitarles «directamente» por tratarse de un acto institucional, sino una sesión parlamentaria y que tendrán que ser los grupos los que se hagan cargo de esa posibilidad. La oposición ha considerado que la posición de la dirigente voxista es un modo de «dar la espalda» a las víctimas de la dana, que continúan siendo uno de los elementos de confrontación entre los bloques de la derecha y la izquierda.

«Un pleno de Política General es un pleno monográfico, por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en que inviten a quien consideren oportuno, pero la solicitud era de un grupo parlamentario, no era de las asociaciones de víctimas», ha señalado Massó, quien considera que desde la presidencia de Les Corts «no se puede invitar directamente» a estas asociaciones.

«Eso se ha hecho normalmente en actos institucionales o en plenos monográficos sobre algún tema concreto», según Massó, quien ha hecho hincapié en que el de la próxima semana «es un pleno de un Debate de Política General». Se puede interpretar también que la dana será el asunto central y el eje gravitacional de todo lo que ocurra en Les Corts la semana próxima durante el debate. Oficialmente no se trata de un pleno monográfico, si bien es cierto que el Debate girará en torno a eso de manera casi monográfica. En cualquier caso, también es verdad que este tipo de debates no consisten nunca en un solo tema.

«Desde luego, cuando hay actos institucionales, sí que es la presidencia o la Cámara la que invita, pero en este caso había una solicitud del Grupo Parlamentario Socialista y tanto este como el resto de grupos pueden invitar a quien consideren oportuno», ha agregado Massó, quien no ha querido entrar en si es conveniente o no que acudan al debate las asociaciones: «No me parece ni conveniente ni inconveniente. Cada grupo parlamentario puede invitar a quien considere oportuno. No tengo ningún problema en que vengan las víctimas, en que no vengan o que vengan quien consideren que tienen que venir, pero es cuestión de cada grupo parlamentario».

La oposición

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha lamentado que la Cámara «vuelva a dar la espalda a las víctimas de la dana» y ha recalcado que la decisión se produce bajo la presidencia de Vox pero con «la mayoría» del PP en la Mesa de Les Corts: «Vuelven a hacer lo mismo que en la comisión de investigación: evitar que puedan venir al parlamento de todos los valencianos y, por supuesto, también el suyo».

«Hemos visto y es obvio que la Presidencia puede invitar a quien considere a un debate, en este caso de Política General, en el que se va a tratar de manera clara todo lo que ocurrió durante el 29 de octubre y, sobre todo, las labores de reconstrucción que se están realizando», ha replicado Muñoz a la presidenta Massó, la que ha reclamado «empatía», además de afear al PP y a la «extrema derecha» que tengan «miedo a oír la voz de las víctimas. Incluso les incomoda su presencia, porque lo que hace esta es que Mazón vea todos los días lo que fue incapaz de ejecutar durante el 29 de octubre».

No obstante, los socialistas cursarán ellos mismos esa invitación a las asociaciones, aunque alegando que, si no lo han hecho antes es porque querían cursar la invitación «de manera política, digamos, partidista», pero que ante el «desprecio» de la Generalitat y de Les Corts, ellos tomarán la iniciativa.

Por su parte, la secretaria segunda de la Mesa, María Josep Amigó, de Compromís, ha asegurado que si las asociaciones de víctimas desean acudir al Debate, desde la coalición están «dispuestos» a invitarlas.

Amigó ha recordado que son las asociaciones de víctimas quienes tienen que pedir «si quieren o no quieren venir» a Les Corts: «Toda la política del País Valencià ha estado rodeada de esta reconstrucción y de las cosas que ha hecho o no ha hecho el gobierno de Carlos Mazón, que entendemos que la negligencia que pasó el 29 de octubre se ha arrastrado durante todo este tiempo».

PP y Vox

José María Llanos, de Vox, se ha mostrado partidario de que «cada uno invite a quien quiera. Si algún grupo parlamentario quiere invitar a las asociaciones, a nosotros nos parece perfecto. No tenemos nada que decir al respecto», aunque ha asegurado que Presidencia «nunca» ha reservado invitaciones con motivo del Debate de Política General.

El síndic de Vox ha explicado que son los grupos parlamentarios «los que tienen adjudicados, por porcentaje de representación, los invitados que pueden traer a la Cámara» y «los que podemos, si queremos, dentro de los puestos que nos corresponden, invitar a quienes consideremos, como se ha hecho siempre y como no se ha limitado en ningún momento», mientras que la presidencia «las plazas que tiene suelen ser para actos institucionales específicos».

La portavoz adjunta del PP, Laura Chulià, ha indicado que su partido aboga por «cumplir con la normalidad institucional» y ha reclamado «no olvidar» que «todas» las asociaciones, «y no solo tres exclusivamente», pueden «venir a participar a cualquier sesión plenaria».

«No hay polémica ninguna, más allá de querer generar esa expectativa o esa polarización en unos grupos que a día de hoy no existe. Todos los grupos podemos hacer uso de esa prerrogativa para poder invitar a quien lo desee y, por tanto, a esta sesión, a futuras sesiones y a cualquier otra», ha indicado Chulià.