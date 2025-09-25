Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Once detenidos en la operación contra el cártel del Puerto de Valencia ya están en libertad
El metro, a la altura de Rafelbunyol, en una imagen de archivo. J. Peiró

La línea 3 del metro, cortada durante horas entre Rafelbunyol y Museros por un enganchón de catenaria

Se ha establecido un servicio alternativo de autobús que también afecta a los viajeros de La Pobla de Farnals y Massamagrell

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:48

Metrovalencia ha interrumpido temporalmente la circulación en la línea 3 entre las estaciones de Rafelbunyol y Museros tras producirse «un enganchón de catenaria de un tren en la estación de Rafelbunyol», según fuentes de la empresa.

La circulación entre estas dos estaciones de la línea 3 de metro se ha interrumpido antes de las 12.30 horas, según ha indicado Metrovalencia en sus redes sociales, y a las 17.30 continuaba la incidencia, aunque se había podido restablecer el servicio en Museros.

Desde pasadas las 13 horas se ha establecido un servicio de autobús para que los viajeros puedan realizar dicho recorrido entre ambas estaciones, lo que también afecta a los usuarios de La Pobla de Farnals y Massamagrell, donde realiza igualmente parada.

