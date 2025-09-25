La línea 3 del metro, cortada durante horas entre Rafelbunyol y Museros por un enganchón de catenaria Se ha establecido un servicio alternativo de autobús que también afecta a los viajeros de La Pobla de Farnals y Massamagrell

El metro, a la altura de Rafelbunyol, en una imagen de archivo.

Nacho Ortega Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:48

Metrovalencia ha interrumpido temporalmente la circulación en la línea 3 entre las estaciones de Rafelbunyol y Museros tras producirse «un enganchón de catenaria de un tren en la estación de Rafelbunyol», según fuentes de la empresa.

La circulación entre estas dos estaciones de la línea 3 de metro se ha interrumpido antes de las 12.30 horas, según ha indicado Metrovalencia en sus redes sociales, y a las 17.30 continuaba la incidencia, aunque se había podido restablecer el servicio en Museros.

Desde pasadas las 13 horas se ha establecido un servicio de autobús para que los viajeros puedan realizar dicho recorrido entre ambas estaciones, lo que también afecta a los usuarios de La Pobla de Farnals y Massamagrell, donde realiza igualmente parada.