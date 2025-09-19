Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El presidente de la CHJ ante la jueza: «Nunca dije que Forata se iba a romper. Pero la consellera no tomaba medidas. Fue muy tenso»
Aglomeración esta mañana en la línea 2 en Ángel Guimerá. LP

Una nueva avería eléctrica colapsa la línea 2 del metro

Un fallo en el suministro provoca problemas entre L'Eliana y Llíria y causa retrasos y demoras en el recorrido

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:41

Una nueva avería en el metro ha provocado retrasos en la línea 2. El motivo, según explican fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, ha ... sido un fallo en eléctrico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  6. 6

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  7. 7 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  8. 8

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  9. 9

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  10. 10 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una nueva avería eléctrica colapsa la línea 2 del metro

Una nueva avería eléctrica colapsa la línea 2 del metro