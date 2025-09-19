Una nueva avería eléctrica colapsa la línea 2 del metro

Una nueva avería en el metro ha provocado retrasos en la línea 2. El motivo, según explican fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, ha ... sido un fallo en eléctrico.

En esta ocasión la avería se localizó en una subestación que ha provocado una disminución del fluido eléctrico que ha afectado a la línea 2 entre L'Eliana y Llíria. No se ha precisado un corte del servicio pero sí ha influido en la circulación provocando retrasos que han afectado a toda la línea. El incidente se ha localizado entre las 7.30 y 8.30 de la mañana y sobre las nueve de la mañana se ha recuperado la normalidad. No obstante se han producido aglomeraciones en las estaciones del recorrido.

Fuentes de FGV han reconocido que en las últimas semanas se han producido averías y problemas en la circulación. «Es cierto que se han registrado incidentes pero han sido en distintos puntos de la red por lo que es difícil encontrar un nexo común entre ellos», explican y apuntan a que entre las consecuencias de la dana se encuentra el que se puedan haber visto afectadas las tareas de mantenimiento y a que algunas instalaciones pueden necesitar alguna intervención más a fondo.