Esther Rojo, durante una entrevista con LAS PROVINCIAS. Jesús Signes

Una jueza valenciana para luchar contra los fallos de las pulseras de maltratadores: «Es un problema a aclarar y seguir de cerca»

La magistrada Esther Rojo, nombrada nueva presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:38

Comenta

Una jueza valenciana será uno de los mascarones de proa en la lucha contra uno de los problemas que más preocupa ahora mismo a las ... víctimas de malos tratos: los continuos fallos que se producen en las pulseras de localización de los autores de violencia de género. Con su nombramiento este miércoles como nueva presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la magistrada Esther Rojo se convierte en uno de los puntales para paliar este quebradero de cabeza. «Una de mis prioridades será seguir de cerca este tema y aclararlo», ha asegurado en declaraciones a LAS PROVINCIAS.

