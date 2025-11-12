El Consell denuncia fallos de las pulseras antimaltrato y que lanzan falsas alertas La vicepresidenta primera exige al Gobierno que «de una vez por todas dé respuesta y solución a esta situación»

R. G./EP Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:46

Las pulseras GPS antimaltrato siguen sufriendo incidencias. Después de que el Ministerio de Igualdad avisara ayer martes martes a las víctimas de la violencia sexual y de género protegidas de un nuevo fallo en el funcionamiento de Cometa, el sistema operativo que las controla, ahora ha sido el turno de la Generalitat de alertar de los problemas detectados en la Comunitat. La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, Susana Camarero, ha asegurado que se han detectado fallos. En concreto, ha señalado que estos mecanismos emiten alertas «que no siempre se corresponden» con emergencias reales.

Así lo ha explicado Camarero, que este miércoles ha asistido a un Encuentro SER protagonizado por el presidente de la CEV, Vicente Lafuente. También ha señalado que va a trasladar lo sucedido al Gobierno y le va a exigir que «de una vez por todas dé respuesta y solución a esta situación».

Según ha recalcado, «es muy preocupante» lo que está ocurriendo. «Venimos denunciando ya hace meses esa situación inaudita a la que nos ha llevado el Gobierno de España con un cambio con esas pulseras AliExpress que dijimos que no cumplían con la función que tienen y que ha dejado a miles de víctimas de violencia de género sin la protección que requerían», ha criticado.

La responsable de Igualdad del gobierno valenciano ha recordado que «hace unos meses las víctimas denunciaban que las pulseras no funcionaban y, por lo tanto, ha habido quebrantamientos de condena que no han sido detectados por esas pulseras». Este incidente se ha vuelto a repetir.

«Y ahora las pulseras siguen sin funcionar y lo que hemos detectado en la Comunitat Valenciana y que vamos a denunciar al Gobierno, evidentemente, es que las mujeres reciben permanentemente alertas en sus pulseras, alertas que no siempre se corresponden con alertas reales, pero sí que están provocando una situación de inestabilidad a las propias mujeres», ha avanzado Camarero. Según ha precisado, «la pulsera pita sin que se esté acercando el agresor, sin que haya quizá un quebrantamiento».

En ese sentido, la vicepresidenta ha recalcado que «esa situación no se puede sostener». Susana Camarero ha hecho hincapié en que estas incidencias afectan «a mujeres que están viviendo una situación especialmente complicada, momentos muy duros en su vida y que no pueden estar sometidas a esa presión añadida, a esa incertidumbre de si esa pulsera está pitando porque su agresor está cerca o por un fallo».

«Inadmisible»

En su opinión, «es inconcebible e inadmisible que el Gobierno de España siga tantos meses después sin solucionar el problema y que, al mismo tiempo, esté haciendo campaña desde el Ministerio del Interior defendiendo VioGen y la buena gestión que está desarrollando». Por ello, considera que está dando «la espalda a las mujeres, igual que ha dado la espalda a la Comunitat Valenciana».

En la misma línea, ha acusado al Ejecutivo central de «no saber gestionar los problemas reales que tienen los ciudadanos y no estar gestionando adecuadamente el problema de las mujeres víctimas de violencia».

Por ese motivo, ha reclamado «que, de una vez por todas, dé respuesta, que de verdad las mujeres tengan esa protección, esa seguridad, esa tranquilidad, ese sosiego que necesitan en los momentos más duros de su vida y reaccionen y que solucionen el problema de las pulseras que llevan demasiado tiempo fallando». Cuando se le ha planteado a Camarero cómo es posible que se produzca ese fallo técnico, la consellera ha instado a que «lo explique el Gobierno, porque es un fallo de las pulseras del Gobierno que ha cambiado». Y ha apostillado que «antes no pitaban y ahora pitan en exceso».

La consecuencia, ha remarcado, es que se genera «una situación de incertidumbre y de desasosiego a las víctimas que es de verdad lo peor que le puede pasar a una víctima en el momento más duro y en ese momento en el que están sometidas a una presión y a una situación personal durísima».

En cuanto a cuándo se ha detectado la nueva incidencia, ha señalado que «nos han llegado en las últimas horas y por eso lo estamos trasladando». Al respecto, ha subrayado que «esto no solamente está pasando en la Comunitat Valenciana, hemos visto que hay denuncias en otras comunidades». De ahí que Susana Camarero haya insistido en que el ministerio tiene que dar respuesta y solución a esta situación, porque «no puede estar escudándose en mentiras, no pueden estar tapando lo que está pasando de verdad con estas pulseras y desatendiendo y dejando sin dar respuesta y la protección que necesitan las víctimas de violencia».