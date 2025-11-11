Igualdad comunica a las víctimas un fallo en las pulseras que controlan a los maltratadores
El ministerio y la policía activan un protocolo especial de vigilancia para evitar agresiones mientras se solventa la avería en el sistema
Madrid
Martes, 11 de noviembre 2025, 17:59
El Ministerio de Igualdad comunicó hoy a las víctimas de la violencia sexual y de género protegidas del acercamiento de sus agresores por pulseras GPS ... que se había producido un fallo técnico en el funcionamiento de Cometa, que el sistema operativo que las controla. El ministerio, no obstante, las tranquilizó porque para evitar aproximaciones ilegales o agresiones mientras se solventaba el problema técnico se había activado un protocolo especial de seguridad para protegerlas a través de las Policía Nacional, Local y la Guardia Civil.
Igualdad, en una nota de prensa, explicó que ha activado hoy, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el protocolo de protección de las víctimas usuarias del dispositivo electrónico del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual ante una incidencia en Cometa.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
