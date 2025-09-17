Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Antigua pulsera telemática utilizada en España. EFE

«Muy pocos» sobreseimientos y absoluciones a maltratadores por un fallo técnico en las pulseras telemáticas

La Fiscalía denuncia en su última Memoria que el error en los dispositivos telemáticos para proteger a las víctimas aumenta en las zonas rurales

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:37

Conocido como 'Cometa', el sistema de protección de mujeres maltratadas que hace seguimiento y control de los hombres denunciados, con un sistema de pulseras telemáticas ... que informa de su ubicación a los agentes policiales, perdió todos los datos anteriores al 20 de marzo de 2024. Ante los requerimientos de los juzgados que llevaban estos casos, el «propio centro de control» respondía que no podía facilitarle ninguna información previa a esa fecha, lo que llevó a los fiscales a reportar la anomalía que se producía «reiteradamente». Esa denuncia aparece en la más reciente Memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada a principios de este mes. «Esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el Juzgado de Violencia Machista como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», indica el documento.

