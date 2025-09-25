La delegada contra la Violencia de Género: «Las pulseras funcionan»

Aunque no son infalibles, las pulseras antimaltrato funcionan, como demuestra que ninguna mujer con este dispositivo ha sido asesinada desde que fue implementado bajo la ... nomenclatura de Sistema Cometa. Este es el resumen que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha realizado durante su comparecencia ante el Congreso a petición propia y del Partido Popular para explicar los fallos en las pulseras que reveló en toda su magnitud la última memoria anual de la Fiscalía, pero que ya había suscitado alertas desde distintos órganos judiciales.

Martínez Persa insistió en que debido a la brecha solo se vio afectado el traslado de datos sobre los procesos judiciales. Es decir, ninguna de las 4730 víctimas protegidas con fecha del 31 de agosto corrió peligro alguno. Esto ya se ha solucionado y no ha producido excarcelaciones ni se quebrantaron órdenes de alejamiento resaltó la delegada.

Las pulseras volverán a ser licitadas el próximo mayo ya que según destacó Martínez Presa en esa fecha concluye el actual contrato ordinario, por lo que desgajó la implementación de nuevos dispositivos con los errores del actual. Más aún, retó a que si algún diputado conoce un sistema mejor que el actual su información «será recibida con los brazos abiertos».

La delegada avanzó una batería de medidas para mejorar el funcionamiento del sistema. La mayoría de ellas van dirigidas a mejorar la coordinación de los responsables de Cometa y el Ministerio, lo que incluye reuniones periódicas e informes semanales.

Mejoras

Respecto a las características que incorporarán las próximas pulseras. Entre estas se incluyen que estos dispositivos pasen a pertenecer al Ministerio, sean compatibles con el sistema actual y no manipulables, permitan la configuración personal de idioma, se desarrolle un espacio para la recepción de quejas o se instruya de forma exhaustiva al personal para dar una adecuada respuesta a las llamadas de las víctimas.

La delegada incidió antes de pedir perdón a las afectadas en que la protección de las víctimas de violencia de género es un reto especialmente sensible que debe quedar libre de las desinformaciones.

Ninguna de las explicaciones de la delegada dio por satisfecha a la oposición, que acusó al Gobierno de poner en peligro a las víctimas de maltrato. Un día después de la reprobación de la ministra Ana Redondo por el Pleno del Congreso, desde el PP se volvió a exigir su cese por negligente, incompetente, indigna y mentirosa.