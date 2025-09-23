Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
Ana Redondo e Irene Montero, en el intercambio de la cartera de Igualdad en noviembre de 2023. EP

Irene Montero cierra filas con Ana Redondo y defiende la validez de las pulseras

Las comunidades del PP exigen la dimisión de la ministra y Vox dice que Igualdad se gasta el dinero en «prostitutas»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:36

La exministra de Igualdad Irene Montero ha cerrado filas con su sucesora en el cargo, Ana Redondo, para defender la validez de las pulseras antimaltrato ... y ha calificado las denuncias por los supuestos fallos de estos dispositivos como «una gran mentira que ha lanzado de nuevo la derecha judicial y la derecha política y mediática». Montero, que dirigía el Ministerio cuando avaló el contrato, aunque ya se había detectado un «diseño deficiente», ha resaltado este martes que «ninguna mujer ha sido asesinada mientras portaba estos mecanismos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  3. 3 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  4. 4 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  5. 5

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  6. 6 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»
  7. 7 El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas
  8. 8 El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
  9. 9

    De negocio centenario en el centro histórico de Valencia a supermercado
  10. 10

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Irene Montero cierra filas con Ana Redondo y defiende la validez de las pulseras

Irene Montero cierra filas con Ana Redondo y defiende la validez de las pulseras