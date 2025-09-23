Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros. EFE

El Gobierno blinda a la ministra de Igualdad pese a admitir ahora «incidencias» con las pulseras

Alegría descarta la salida de Redondo, incide en que las mujeres estuvieron protegidas «antes, durante y después» y acusa al PP de «jugar con el miedo de las víctimas»

Lourdes Pérez
Ander Azpiroz

Lourdes Pérez y Ander Azpiroz

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:52

El Gobierno, reunido hoy en su primer Consejo de Ministros tras el estallido de la crisis por las fallas en las pulseras antimaltrato, persevera en ... el blindaje político a la titular de Igualdad, Ana Redondo, para que siga en su puesto. E intensifica, también, su arremetida contra el PP, a los que la portavoz, Pilar Alegría, ha acusado de airear «bulos» con el único e «indecente» objetivo de «jugar con el miedo» de las mujeres bajo amenaza. Pero la sucesión de evidencias sobre el agujero en los datos abierta por la migración entre proveedores del servicio y la oleada de denuncias -la Fiscalía, los jueces y las propias víctimas- sobre que el sistema no funciona con al solvencia que debiera han obligado a modular el mensaje del Ejecutivo. Hasta el punto de que Alegría ha admitido hoy que existen «incidencias» que requieren «mejoras» y que la licitación del futuro nuevo contrato deberá garantizar «una transición 100% de un proveedor a otro».

