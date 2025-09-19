Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz deja este sábado tres horas casi gratis para usar los electrodomésticos
Pulsera antimaltrato. R. C.

Igualdad ya conocía hace tres años los fallos de cobertura de las pulseras antimaltrato

Las dispositivos telemáticos de protección usaban tecnología 3G desfasada que causaban «zonas de sombra» y repercutía de forma directa en su efectividad

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:21

El Ministerio de Igualdad conocía al menos desde enero de 2023 las limitaciones técnicas de las pulseras antimaltrato que están activas en todo el país ... para cumplir las medidas cautelares en materia de violencia de género. En aquel momento estaban funcionando unos 3.600 dispositivos telemáticos frente a los 4.515 actuales, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Y ya entonces estos aparatos utilizaban una tecnología desfasada –la red de tercera generación 3G– que repercutió directamente en la disminución de la potencia de emisión de estos equipos, similares al funcionamiento de un teléfono móvil, ya que generaban «zonas de sombra» sin cobertura, según advirtieron fuentes policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  4. 4 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  5. 5

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  6. 6

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  7. 7 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  8. 8 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
  9. 9 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  10. 10 Colapso en el by-pass, la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Igualdad ya conocía hace tres años los fallos de cobertura de las pulseras antimaltrato

Igualdad ya conocía hace tres años los fallos de cobertura de las pulseras antimaltrato