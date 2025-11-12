La jueza de la dana vuelve a poner el foco en el Cecopi: «Se convocó con fallecidos ya en Utiel y otras cuatro localidades»

Tras una andanada de resoluciones, autos y providencias con el foco puesto en la larga comida en el Ventorro entre Carlos Mazón y Maribel Vilaplana, ... la jueza de la dana vuelve a poner su atención en el verdadero cérebro y centro de mando de la respuesta ante la dana: el Cecopi. Y lo hace con dureza. «El retraso no solo era manifiesto con carácter general para la organización de medidas de protección a la población, sino también en dicha reunión ya no se podían adoptar medidas para salvar la vida de las víctimas de Utiel, que a dicha hora habían fallecido en su mayoría o estaban a punto de fallecer. Y lo mismo sucedió en localidades como l'Alcúdia, Godelleta, Turís y Torrent».

La jueza de Catarroja se refiere así al instante en que quedó constituido el Cecopi. Se convocó a las 17 horas, pero la magistrada señala que empezó con posterioridad. Un retraso que, a su juicio, fue letal a la hora de evitar pérdidas humanas. La magistrada se pronuncia así a la hora de justificar la petición de nuevas pruebas: sendos vídeos emitidos por RTVE y À Punt en los que se observan conversaciones entre Mazón, la exconsellera e investigada Pradas y la jefa de prensa del primero.

En el auto, a petición de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià, la magistrada acuerda requerir a RTVE copia del vídeo de la pieza informativa que emitió esta televisión pública el pasado 30 de octubre bajo el título 'CECOPI: Les hores crítiques'.

La instructora también acuerda requerir a À Punt, para que aporte al juzgado «los brutos, con imagen y sonido, de las grabaciones que constan en dicho documental» de RTVE. Estos se corresponden con una conversación en la que intervinieron el presidente de la Generalitat, su jefa de prensa y la entonces consellera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024.

La jueza entiende que la obtención de esas pruebas es «plenamente pertinente y proporcionada», tras argumentar que el Cecopi «no se celebró inmediatamente tras su convocatoria».