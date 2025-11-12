La jueza de la dana vuelve a poner el foco en el Cecopi: «Se convocó con fallecidos ya en Utiel y otras cuatro localidades»
La magistrada enfatiza en una resolución que el retraso impidió medidas de protección y salvar vidas y reclama vídeos a RTVE y À Punt sobre las conversaciones grabadas entre Mazón, Pradas y la jefa de prensa del expresidente
Valencia
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:09
Tras una andanada de resoluciones, autos y providencias con el foco puesto en la larga comida en el Ventorro entre Carlos Mazón y Maribel Vilaplana, ... la jueza de la dana vuelve a poner su atención en el verdadero cérebro y centro de mando de la respuesta ante la dana: el Cecopi. Y lo hace con dureza. «El retraso no solo era manifiesto con carácter general para la organización de medidas de protección a la población, sino también en dicha reunión ya no se podían adoptar medidas para salvar la vida de las víctimas de Utiel, que a dicha hora habían fallecido en su mayoría o estaban a punto de fallecer. Y lo mismo sucedió en localidades como l'Alcúdia, Godelleta, Turís y Torrent».
La jueza de Catarroja se refiere así al instante en que quedó constituido el Cecopi. Se convocó a las 17 horas, pero la magistrada señala que empezó con posterioridad. Un retraso que, a su juicio, fue letal a la hora de evitar pérdidas humanas. La magistrada se pronuncia así a la hora de justificar la petición de nuevas pruebas: sendos vídeos emitidos por RTVE y À Punt en los que se observan conversaciones entre Mazón, la exconsellera e investigada Pradas y la jefa de prensa del primero.
En el auto, a petición de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià, la magistrada acuerda requerir a RTVE copia del vídeo de la pieza informativa que emitió esta televisión pública el pasado 30 de octubre bajo el título 'CECOPI: Les hores crítiques'.
La instructora también acuerda requerir a À Punt, para que aporte al juzgado «los brutos, con imagen y sonido, de las grabaciones que constan en dicho documental» de RTVE. Estos se corresponden con una conversación en la que intervinieron el presidente de la Generalitat, su jefa de prensa y la entonces consellera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024.
La jueza entiende que la obtención de esas pruebas es «plenamente pertinente y proporcionada», tras argumentar que el Cecopi «no se celebró inmediatamente tras su convocatoria».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión