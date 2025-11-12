Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mazón y Bernabé charlan durante una reunión del Cecopi. Efe

La jueza de la dana vuelve a poner el foco en el Cecopi: «Se convocó con fallecidos ya en Utiel y otras cuatro localidades»

La magistrada enfatiza en una resolución que el retraso impidió medidas de protección y salvar vidas y reclama vídeos a RTVE y À Punt sobre las conversaciones grabadas entre Mazón, Pradas y la jefa de prensa del expresidente

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:09

Tras una andanada de resoluciones, autos y providencias con el foco puesto en la larga comida en el Ventorro entre Carlos Mazón y Maribel Vilaplana, ... la jueza de la dana vuelve a poner su atención en el verdadero cérebro y centro de mando de la respuesta ante la dana: el Cecopi. Y lo hace con dureza. «El retraso no solo era manifiesto con carácter general para la organización de medidas de protección a la población, sino también en dicha reunión ya no se podían adoptar medidas para salvar la vida de las víctimas de Utiel, que a dicha hora habían fallecido en su mayoría o estaban a punto de fallecer. Y lo mismo sucedió en localidades como l'Alcúdia, Godelleta, Turís y Torrent».

