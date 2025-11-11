Los familiares de las víctimas de la dana se muestran «indignados» con Mazón y piden que declare ante la jueza

En torno a un centenar de afectados y familiares de víctimas de la dana se han concentrado este martes frente al Palau de Les Corts ... mientras Carlos Mazón intervenía en la comisión de investigación. Los manifestantes se han mostrado «indignados» porque el expresidente apenas haya contestado a las preguntas que le formulaban el resto de diputados y han abucheado en todo momento su discurso, con cánticos de «Consell dimisión», «vergonya» o «mentiroso».

Además, tanto los afectados como los líderes de las asociaciones de víctimas han destacado que donde «debe declarar es en Catarroja ante la jueza», en lugar de en Les Corts. Como Toñi García, que ha señalado: «Si tiene narices, que no se esconda y vaya al juzgado, es un cobarde, que no se atreve a ir ante la jueza». Y otra de las representantes, Rosa Álvarez, ha añadido: «Ha estado doce meses instalado en la mentira y sigue así. Si necesitaba seis asesores es porque no iba a decir ni una verdad, pero entre todos hemos conseguido que dimita».

«No íbamos a estar en otra sala, estamos en la calle como ciudadanos particulares porque no podemos estar donde debíamos. Le hemos forzado a tomar la decisión de que dimita, ahora tiene que dejar de ser diputado autonómico y ponerse a disposición judicial, es el máximo responsable de la muerte de nuestros familiares», ha apuntado Álvarez.

Por su parte, Mariló Gradolí ha afirmado: «Es una comisión hecha a medida, un paripé. Lo que tiene que hacer es ir voluntariamente al juzgado de Catarroja, ahí es donde tiene que darle las razones de lo que pasó el 29 de octubre.

Los manifestantes se han concentrado en la calle a las puertas de Les Corts porque ya les avisaron de que no podían entrar en la sala de la comisión, y se negaron a estar en una distinta, en otra planta del edificio, para verlo por un televisor. «Es una falta de respeto y que no haya dado la cara ante las víctimas es indignante», añade Álvarez, que ha indicado también: «Esperemos que Mazón acabe en prisión junto a Salomé Pradas. No nos han dejado entrar, es la muestra de que no nos quiere enfrente, sino separados», ha lamentado.

Mientras ha durado la comisión, los manifestantes han colocado un altavoz en la calle, con el sonido conectado a la sala, donde han podido escuchar en directo lo que decían Mazón y los diputados. Ha habido sonoros pitos, insultos y cánticos cuando intervenía el expresidente.

Los familiares llevaban pancartas en las que se podía leer «todos levantamos la voz por los que no pueden levantarla», «nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia», además de varios carteles pequeños que incluían insultos a Mazón y le instaban a declarar ante la jueza. También muchos manifestantes llevaban camisetas con alusiones del expresidente en la prisión o con fotos de sus familiares que fallecieron en la dana.

Unos minutos antes de la comparecencia dentro del parlamento, algunos políticos como Joan Baldoví, de Compromís, o la ministra Diana Morant, se han acercado al exterior a mostrar apoyo a los afectados. «Es una indignidad más que no hayan podido entrar las víctimas. PP y Vox vieron la semana pasada cómo las víctimas comparecían en el Congreso y tenían consigna de no aplaudirles y esa indignidad la han vuelto a mostrar aquí, vetándolas incluso para asistir», ha manifestado Morant.