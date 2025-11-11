Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
Los manifestantes, con las pancartas y el altavoz frente a Les Corts.

Los manifestantes, con las pancartas y el altavoz frente a Les Corts. Iván Arlandis

Los familiares de las víctimas de la dana se muestran «indignados» con Mazón y piden que declare ante la jueza

Un centenar de familiares de víctimas se han concentrado frente a Les Corts y han escuchado la comisión por un altavoz desde la calle

José Molins

José Molins

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:03

En torno a un centenar de afectados y familiares de víctimas de la dana se han concentrado este martes frente al Palau de Les Corts ... mientras Carlos Mazón intervenía en la comisión de investigación. Los manifestantes se han mostrado «indignados» porque el expresidente apenas haya contestado a las preguntas que le formulaban el resto de diputados y han abucheado en todo momento su discurso, con cánticos de «Consell dimisión», «vergonya» o «mentiroso».

