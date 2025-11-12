El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar

La jueza que investiga la dana trata de completar el puzle de aquella fatídica tarde del 29 de octubre. No es tarea sencilla. Y ... menos cuando de las comparecencias de prácticamente todos los testigos que han desfilado ante la instructora se desprende un testimonio amparado en un 'Sálvese quien pueda' que dificulta construir un relato minucioso de lo que aconteció en el Cecopi, la reunión clave de Emergencias que comenzó a las 17 horas.

En ese puzle faltan dos piezas esenciales, capitales para averiguar lo ocurrido aquella tarde. Se trata de Jorge Suárez, el funcionario con 30 años de experiencia en el departamento, el cerebro del dispositivo de aquella tarde. Su versión resulta determinante para conocer una explicación del retraso del mensaje del Es Alert. Una propuesta que, al menos, de manera oficial se plantea a las 19 horas. Pero que los técnicos ya barajaban aproximadamente treinta minutos antes. Incluso el propio Suárez, según uno de los vídeos distribuidos por la agencia externa, planteó algo similar -envío de SMS, pero no mencionó el Es Alert- a las cinco de la tarde para la zona de Requena Utiel.

Suárez es la persona idónea para explicar el recorrido del Es Alert, su origen y motivo -según la consellera Pradas el riesgo de rotura de Forata- y su aparente retraso -llegó a los móviles a las 20.11 horas- y su fallido contenido -no se alertaba de subir a pisos superiores-. Además, es funcionario. Su relato no está comprometido, en ningún caso, con la continuidad en su puesto de trabajo.

El subdirector de Emergencias continúa en su puesto desde el día de la dana. La catástrofe ha dejado tocados a numerosos integrantes de aquel equipo, algunos bajo tratamiento desde entonces e incluso de baja laboral. Suárez también está atravesando un momento delicado, según su entorno. No es para menos. La muerte de 229 personas y el rol que pudo desempeñar en aquel momento puede tambalear a las personas con la cabeza mejor amueblada.

Pero en su caso se produce una circunstancia añadida. Ni ha hecho declaraciones, ni ha dado entrevistas ni se ha dado a conocer una versión desde su entorno. El silencio de Suárez parece absoluto respecto a una cuestión como la dana. Pero, además, ese silencio se acentúa ante la imposibilidad de comparecer en el juzgado. Las pesquisas llevan un año y, de momento, no se ha puesto fecha a su declaración. En cambio, se ha optado por citar a buena parte del personal de Emergencias cuyas versiones, de entrada, favorecen a los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y su número 2, Emilio Argüeso.

Y no será por falta de días en el calendario. De hecho, sorprendió recientemente cuando la Audiencia aceptó la declaración de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el todavía presidente Carlos Mazón, el día de la dana. De inmediato, se la citó el 3 de noviembre. Y algo similar ha ocurrido en el caso de la cúpula de Presidencia y el exsíndic y eventual candidato a presidente Juanfran Pérez Llorca que han sido convocados con celeridad. Hasta tal punto que la citación de Llorca coincide con el proceso que puede llevarle a presidente del Consell.

Parece que la jueza se ha centrado ahora en las pesquisas que parecen cercar al presidente. Su actuación aquella tarde y si dirigió, de manera directa o indirecta, la gestión de la emergencia mientras estaba en El Ventorro. O si, en cambio, su pasividad retrasó de algún modo la adopción de medidas. Se trata de una posibilidad que fue negada por la consellera -hubiera resultado incluso lógico que así fuera tratándose de una medida excepcional- como del propio presidente a través de entrevistas en medios de comunicación.

Desde el entorno de los investigados se sostiene que la comparecencia de Suárez aclararía de una manera meridiana todo lo que sucedió aquella tarde. Pero quizá ese relato desmontaría algunas de las ideas que hasta la fecha apuntalan la tesis de la instructora. Una posibilidad que, en este momento procesal centrado todo aparentemente en Mazón, no interesaría.

Pero también existen operadores que dudan de que la citación de Suárez vaya a ser finalmente como testigo. Fuentes judiciales apuntan a la idea de que puede que la instructora baraje su citación como investigados a medida que la investigación desemboque en una fase final. En resumen, tanto él, como el jefe de los bomberos José Miguel Basset, otro de los protagonistas de la emergencia que permanecen a margen de la investigación judicial, son dos elementos clave para conocer el retraso en el Es Alert, por un lado, y la retirada de los bomberos de los puntos de control del barranco del Poyo sin comunicación a Emergencias.

Además, a Basset se le atribuyen también las dudas en el Cecopi a la hora de enviar el Es Alert. Al parecer, existió un debate interno acerca de la conveniencia del uso de esta herramienta -era la primera vez que se iba a emplear- y el posible efecto estampida o avalancha que hubiera generado en la ciudadanía. Basset, según las fuentes consultadas, fue uno de los más firmes defensores de esta posibilidad.