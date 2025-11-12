Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge Suárez, detrás de Carlos Mazón en una de las comparecencias ante la prensa tras la dana. LP

El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar

Las diligencias sobre el presidente Mazón relegan todavía más la citación de un testigo imprescindible en la emergencia, mientras algunas fuentes ya especulan acerca de si finalmente será llamado como investigado

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:25

Comenta

La jueza que investiga la dana trata de completar el puzle de aquella fatídica tarde del 29 de octubre. No es tarea sencilla. Y ... menos cuando de las comparecencias de prácticamente todos los testigos que han desfilado ante la instructora se desprende un testimonio amparado en un 'Sálvese quien pueda' que dificulta construir un relato minucioso de lo que aconteció en el Cecopi, la reunión clave de Emergencias que comenzó a las 17 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  2. 2 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  3. 3 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  4. 4 Calle de la Paz, la calle que además hace ciudad
  5. 5

    La odisea de viajar de Valencia a Gandia en Cercanías
  6. 6 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': «Esta vez no hay un hasta pronto»
  7. 7

    Feijóo comunica a Pérez Llorca que será el candidato del PP a la investidura como president de la Generalitat
  8. 8 Los Javis se separan tras trece años de relación
  9. 9

    La revolución del Centro de Arte Hortensia Herrero en la calle del Mar de Valencia
  10. 10 La OCDE confirma: este es el salario que debes cobrar para ser considerado de clase media

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar

El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar