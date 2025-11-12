Maribel Vilaplana reaparece tras su polémica comparecencia ante la jueza de la dana

Maribel Vilaplana ha reaparecido en un acto público nueve días después de su polémica declaración ante la jueza encargada de la instrucción del caso de ... la dana. La periodista ha sido la elegida para conducir la cuarta edición de la gala de premios de la Federación Empresarial Agroalimentaria de la Comunitat Valenciana (Fedacova), en la que se reconoce la internacionalización, la innovación, la sostenibilidad y la calidad y la seguridad alimentaria de las empresas del sector.

Vilaplana ha sido una de las grandes protagonistas de la jornada en el edificio de la Fundación Bancaja, donde se celebra la entrega de galardones, ya que no solo ha sido la encargada de abrir el evento, sino que también se ha encargado de realizar breves entrevistas con los proyectos galardonados.

Es la primera vez que la periodista hace una aparición pública desde que diese testimonio ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja el pasado 3 de noviembre. Además, su regreso a la escena pública se produce tan solo dos días después de que la jueza encargada de la dana rechazase abrir una pieza separada por falso testimonio a la periodista.