Maribel Vilaplana, durante la gala de premios. LP

Maribel Vilaplana reaparece tras su polémica comparecencia ante la jueza de la dana

La periodista que comió con Mazón el 29-O ha sido la encargada de conducir la gala de premios de la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunitat Valenciana

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:41

Maribel Vilaplana ha reaparecido en un acto público nueve días después de su polémica declaración ante la jueza encargada de la instrucción del caso de ... la dana. La periodista ha sido la elegida para conducir la cuarta edición de la gala de premios de la Federación Empresarial Agroalimentaria de la Comunitat Valenciana (Fedacova), en la que se reconoce la internacionalización, la innovación, la sostenibilidad y la calidad y la seguridad alimentaria de las empresas del sector.

