Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
La vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera, en un acto en Barcelona. EFE

Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia

La encargada de las obras en el Poyo que no se hicieron participa en una charla titulada «Lo que aprendimos de la dana»

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Bruselas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:37

Comenta

Hay que aplaudir la tenacidad de algunos responsables políticos para no dar la cara en Valencia tras la dana del 29 de octubre. Miguel Polo, ... el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, mantuvo un contumaz silencio hasta que la jueza le obligó a dar explicaciones. Fue casi un año después. Ahora, 380 días después, será la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera, que era ministra de Transición Ecológica durante la catástrofe, la que previsiblemente romperá su silencio. Pero no lo hará en Paiporta, Catarroja o Benetússer, sino en Bruselas, donde participará en una charla titulada, irónicamente, «Lo que aprendimos de la dana», lo que no deja de ser llamativo dado que era su ministerio el que debería haber hecho las obras en el Poyo que habrían aminorado la tragedia.

