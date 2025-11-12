Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia

Hay que aplaudir la tenacidad de algunos responsables políticos para no dar la cara en Valencia tras la dana del 29 de octubre. Miguel Polo, ... el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, mantuvo un contumaz silencio hasta que la jueza le obligó a dar explicaciones. Fue casi un año después. Ahora, 380 días después, será la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera, que era ministra de Transición Ecológica durante la catástrofe, la que previsiblemente romperá su silencio. Pero no lo hará en Paiporta, Catarroja o Benetússer, sino en Bruselas, donde participará en una charla titulada, irónicamente, «Lo que aprendimos de la dana», lo que no deja de ser llamativo dado que era su ministerio el que debería haber hecho las obras en el Poyo que habrían aminorado la tragedia.

Ribera participará esta tarde en un acto en el que también estarán las eurodiputadas Sandra Gómez y Leire Pajín, la presidenta de los socialistas europeos Iratxe García y la misma Ribera. Todo parece indicar que Ribera intervendrá, aunque sólo estará en la presentación del acto, de 17 a 17.20 horas. Después será el turno de Gómez; Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial; Zulima Pérez, comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana; Lorena Silvent Ruiz, alcaldesa de Catarroja; y Rosa María Gil, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana.

Más tarde intervendrán Pajín, eurodiputada socialista, ponente del Reglamento para el Mecanismo Europeo de Protección Civil y las ayudas de la Unión ante emergencias sanitarias; Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana; Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias en el Ministerio del Interior; y Robert Raga, alcalde de Riba-Roja de Túria.

La intervención de Ribera, que no será una rueda de prensa al uso donde se le pueda cuestionar por aspectos clave como por qué intento contactar con el expresidente Mazón en la tarde del 29 de octubre o por qué no se hicieron las obras proyectadas tanto para el Poyo como para la Saleta que habrían aminorado la tragedia, supondrá la ruptura de un silencio tan pertinaz como incomprensible: pocos días después de la dana, y sin haber pisado la zona cero, fue designada comisaria europea y marchó a Bruselas, donde desde entonces no ha dado ninguna explicación de aquella tarde, en lo que supone otro apagón informativo bastante difícil de entender.