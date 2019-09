Los impagos ahogan a los centros de menores

El PP preguntará en Les Corts por la demora en los pagos

La vicesecretaria regional del PPCV y portavoz adjunta del grupo parlamentario en Les Corts, Elena Bastidas, consideró «escandaloso» que Mónica Oltra «normalice impagos de casi cinco millones para atender a 600 menores vulnerables de la Comunitat y pague con excusas mientras sigue aumentando el gasto en altos cargos y asesores».

Bastidas censuró que la consellera esté «dando largas» a los centros de día de menores. Así, La representante popular se refirió a las palabras de Oltra tras el pleno del Consell y afirmó que ha dicho «alto y claro que los recortes ya han llegado» a la Generalitat «y comienzan por los más vulnerables: los menores en riesgo de exclusión social».

A su juicio, «Oltra predica alegría y felicidad a todo su entorno desde el despacho en el que se acumulan las deudas a los más vulnerables y en el que se firman sin parar fichajes de nuevos altos cargos».

Bastidas, que avanzó que su grupo pedirá explicaciones en Les Corts sobre estos impagos, calificó de «muy preocupante» que «los propios centros de menores se hayan convertido en el cajero de Oltra» porque «desde el 1 de enero de este año han tenido que adelantar el dinero que les adeuda el Consell para seguir atendiendo a los menores que más lo necesitan».

«Esto no es de ahora, no es de ayer, no es de este verano, es una deuda que lleva ya más de nueve meses acumulados. Demuestra que su presupuesto nació viciado», dijo.