Guadassuar mantiene que el Circuit de La Ribera presenta numerosas irregularidades Los aficionados se citan para organizar una protesta frente al Ayuntamiento HÉCTOR ESTEBAN Valencia Lunes, 20 mayo 2019, 19:49

El Ayuntamiento de Guadassuar mantiene la idea del cierre del Circuit de La Ribera, un trazado de velocidad que está clausurado desde hace semanas al haber sido su declaración de responsabilidad para estar en funcionamiento. El empresario de la instalación aseguró que se siente perseguido por el Consistorio y en los próximos días ya se están preparando movilizaciones para protestar por el cierre del trazado.

El equipo de gobierno mantiene que el promotor del Circuit de la Ribera no cumplía con la ley de Espectáculos para abrir al público la instalación. El Ayuntamiento de Guadassuar defiende que las obras todavía están por terminar y existe una línea de alta tensión que cruza el circuito pendiente de desvío. Además, y según mantiene el Consistorio, no se ha derribado un muro que exige el informe de inundabilidad. Desde fuentes municipales aseguran que se ejecutaron obras sin licencia y que declaró un aforo de menos de 500 personas cuando el cómputo aplicando la ley de Espectáculos, según el Consistorio, era superior e impedía la apertura mediante una declaración responsable. Además, en los informes de los técnicos municipales y en el certificado emitido por el Organismo de Certificación Administrativa las diferencias eran significativas.

El Ayuntamiento defiende que la auditoría acústica no cumple al no haberse realizado en las condiciones más desfavorables como pide la ley y el circuito no cumple los requisitos para hacer competiciones internacionales y que el promotor renunció a ellas en la Declaración de Interés Comunitario.

El empresario del Circuit de La Ribera está en total desacuerdo con las razones del Ayuntamiento y denunció que el actual equipo de gobierno le ha puesto numerosas trabas. Defiende que cumple con la legislación y que ha subsanado aquellas que le han pedido. Además, apunta que 35 familias se van a la calle y que todo responde a una serie de denuncias interpuestas por los vecinos de la zona de Capusets.