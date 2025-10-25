Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Euromillones de hoy viernes deja un nuevo millonario en el municipio más rico de España
Operarios trabajan en Valencia para desatascar el alcantarillado. LP

El gran atasco de las carreteras del subsuelo: la dana afectó a 890 kilómetros de tuberías de la red de alcantarillado

Empresas y expertos piden paciencia a los vecinos que sufrirán varios años de zanjas abiertas y calles cortadas por las obras que se avecinan / La inversión superará los 437 millones

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:29

Comenta

El llamado Ejército del Agua se desplegó en el territorio dana prácticamente desde el 30 de octubre, horas después de las inundaciones que asolaron la ... provincia de Valencia. «Lo primero que pedimos fueron fontaneros y camiones cuba. Vinieron de toda España», resume Vicente Fajardo, director general de Global Omnium.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  2. 2 Adiós a los maceteros de Ribó: aprobado el catálogo de mobiliario para la plaza del Ayuntamiento y la calle Colón de Valencia
  3. 3

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  4. 4

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  5. 5 Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en su casa
  6. 6

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  7. 7

    La Policía interroga a dos conocidos del empresario que arrojaron a un contenedor en Castellón
  8. 8

    El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación
  9. 9 La polémica y taquillera película que se emite este viernes gratis en televisión: «Una adaptación mucho mejor que la que el libro se merece»
  10. 10

    El Botánico compró el edificio de Correos de Gandia por cuatro veces su valor catastral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El gran atasco de las carreteras del subsuelo: la dana afectó a 890 kilómetros de tuberías de la red de alcantarillado

El gran atasco de las carreteras del subsuelo: la dana afectó a 890 kilómetros de tuberías de la red de alcantarillado