La CHJ no acabará de reparar los daños que ocasionó la dana hasta junio de 2026

El desfile de altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el Senado que tuvo lugar a principios de esta semana desveló ... las previsiones que manejaban para culminar las reparaciones de cauces e infraestructuras hidráulicas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre. El pasado lunes, el jefe del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el exresponsable de los agentes medioambientales y guardas fluviales y la comisaria de Aguas dieron cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por el organismo de la cuenca en el antes, el durante y el después de la catástrofe ante la Cámara Alta. La jornada maratoniana se saldó con un anuncio de Cristina Sola en el que afirmó que las obras de emergencia de la entidad que dirige Miguel Polo no estarán acabadas hasta junio de 2026, eso es, año y medio después de la riada.

«Las obras de emergencia se van a alargar, seguramente, hasta junio del 26». De esta declaración de la número 3 de la CHJ se desprende una inquietante conclusión a la hora de afrontar este otoño: las infraestructuras hidráulicas y los cauces de la demarcación del Júcar, cuyo mantenimiento y seguridad competen a la Confederación, no estarán en su estado óptimo en plena temporada de lluvias torrenciales y posibles avenidas.

El ponente de Vox en la comisión de investigación de la dana en el Senado, Fernando Carbonell Tatay, le preguntó a la comisaria de Aguas por la inversión de 222 millones de euros en 16 obras de emergencia y 385 actuaciones desplegadas por la Confederación en 87 municipios tras el desastre así como por los plazos que se barajaban para «para la completa recuperación de los cauces y sistemas hidráulicos afectados». Como respuesta a estas cuestiones, Sola insistió en que la fecha de conclusión de las labores más urgentes a materializar por parte de la CHJ llegaría «en la primavera de 2026, seguramente, en junio de 2026».

Carbonell le propuso que ejemplificara el grado de ejecución de las iniciativas puestas en marcha por el organismo de la cuenca en Utiel, a lo que Sola contestó que en dicho municipio cuatro de los trabajos ya habían sido finalizados, tres todavía se encuentran en ejecución mientras había planificadas otras tres obras. «La inversión en Utiel, de momento, son casi tres millones de euros», aseguró la número 3 de la Confederación al respecto.

SAIH y cauces

La batería de obras de emergencia licitadas por la CHJ recogen distintos planos de actuación que van desde la restauración de los cauces damnificados el 29-O, pasando por las reparaciones de la presa de Forata hasta la puesta a punto de los medidores de la red de vigilancia SAIH que quedaron fuera de servicio tras la catástrofe.

En materia de cauces, la Confederación activó contratos por la vía de urgencia para la prestación de «servicios de ingeniería de control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud de los trabajos relativos a las obras de emergencia para la reparación de daños» en el canal del Turia, el Poyo, el Magro y otros barrancos tributarios de estas ramblas.

Por otro lado, otras contratas se llevaron a cabo para acometer labores relacionadas con la defensa contra avenidas y el retranqueo en la adecuación de la estación depuradora de aguas residuales de Torrent así como para la reparación de los destrozos causados por la dana en el bombeo de la estación de regantes de Montserrat.

En el apartado del SAIH, Ignacio Garcés, el jefe del área, afirmó que en estos casi 12 meses transcurridos desde la dana «se han repuesto más del 90%» de los contratos movilizados para la reparación del sistema de información hidrológica.

Interrogado por si había algún proyecto previsto para instalar medidores automáticos de caudal en los barrancos de Horteta y Gallego, que confluyen con el Poyo aguas abajo del sensor que vigila el caudal de la rambla en Riba-roja, Garcés dijo que «no hay una previsión» de llevar a cabo tal fin. Para ello se escudó en que el control de las escalas de nivel existentes en los barrancos corresponde a Emergencias, según el contenido del plan especial contra inundaciones de la Generalitat. Y ese que, para el jefe del SAIH, los caudalímetros no sirven para prevenir sino «para confirmar» los datos de crecida previstos en la fase de preemergencia.

Seguridad de Forata

El lote de trabajos de reparación de Forata por valor de 6,5 millones de euros también se enmarca dentro de las obras de emergencia que estarán concluidas 20 meses después de la riada. A lo largo de su intervención en el Senado, la número 3 de la CHJ hizo una nueva defensa a ultranza de la seguridad de la presa de cara a futuras avenidas pese a los destrozos sufridos el 29-O y a las advertencias de Instituto de la Ingeniería de España y el Colegio de Ingenieros por su mal estado de conservación: «Cumplió su función y no tiene problemas de seguridad estructural».

En este sentido, Sola también señaló que Forata «evitó daños mayores» aguas abajo, dado que redujo a la mitad el caudal de la riada. «Si no hubiera estado la presa, el caudal hubiera sido 1.000 metros cúbicos por segundo superior y retrasó la punta de la avenida», prosiguió.

Por otra parte, Sola desestimó el impacto de que el desagüe de fondo del embalse estuviera inoperativo antes de la catástrofe alegando que la laminación de las avenidas se hace «exclusivamente» por el aliviadero y detalló que en la actualidad se están reparando los daños de la dana en las tomas de agua, con el objetivo de desaterrarlas de sedimentos, y en rehabilitar los desperfectos originados sobre el cuenco amortiguador del aliviadero.

Cabe recordar que, mientras los proyectos de rehabilitación del dominio público hidráulico y las infraestructuras de laminación damnificadas por la riada tardarían en estar materializadas año y medio después de la dana, la CHJ aprobó en agosto obras de climatización en su sede de Blasco Ibáñez por un total de 2,5 millones de euros (impuestos incluidos).