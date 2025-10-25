Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Euromillones de hoy viernes deja un nuevo millonario en el municipio más rico de España
Obras de emergencia en uno de los cauces afectados por la dana. EFE

La CHJ no acabará de reparar los daños que ocasionó la dana hasta junio de 2026

La comisaria de Aguas admite en el Senado que las obras de emergencia finalizarán año y medio después de las inundaciones

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:13

Comenta

El desfile de altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el Senado que tuvo lugar a principios de esta semana desveló ... las previsiones que manejaban para culminar las reparaciones de cauces e infraestructuras hidráulicas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre. El pasado lunes, el jefe del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el exresponsable de los agentes medioambientales y guardas fluviales y la comisaria de Aguas dieron cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por el organismo de la cuenca en el antes, el durante y el después de la catástrofe ante la Cámara Alta. La jornada maratoniana se saldó con un anuncio de Cristina Sola en el que afirmó que las obras de emergencia de la entidad que dirige Miguel Polo no estarán acabadas hasta junio de 2026, eso es, año y medio después de la riada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  2. 2 Adiós a los maceteros de Ribó: aprobado el catálogo de mobiliario para la plaza del Ayuntamiento y la calle Colón de Valencia
  3. 3

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  4. 4

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  5. 5 Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en su casa
  6. 6

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  7. 7

    La Policía interroga a dos conocidos del empresario que arrojaron a un contenedor en Castellón
  8. 8

    El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación
  9. 9 La polémica y taquillera película que se emite este viernes gratis en televisión: «Una adaptación mucho mejor que la que el libro se merece»
  10. 10

    El Botánico compró el edificio de Correos de Gandia por cuatro veces su valor catastral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La CHJ no acabará de reparar los daños que ocasionó la dana hasta junio de 2026

La CHJ no acabará de reparar los daños que ocasionó la dana hasta junio de 2026