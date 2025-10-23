El Gobierno entierra del todo los cambios en la selectividad que pide el Consell: «Es una ocurrencia»

La ministra de Universidades, Diana Morant, ha cerrado la puerta definitivamente a que los aspirantes valencianos de selectividad puedan elegir hacer el examen de Lengua ... Castellana o el de Lengua Valenciana, o en su defecto, que sólo les compute la calificación más alta entre estos a la hora de extraer la nota de acceso a la universidad.

El Consell lanzó esta propuesta el pasado septiembre, por boca del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a sabiendas de que se trata de una competencia estatal, pues es el Gobierno el que fija las directrices básicas por las que se rigen las PAU. Dijo exactamente que se había iniciado el procedimiento para permitir la elección. El Ejecutivo valenciano defiende que los estudiantes de la Comunitat están en desventaja respecto a los de otras comunidades monolingües, que tienen un examen menos que preparar y con el que extraer el promedio, e incluso se ha llegado a aseverar que el examen de Valenciano baja la media, como defendió el conseller de Educación, José Antonio Rovira.

El pasado septiembre, a consultas de LAS PROVINCIAS, el Ministerio de Educación ya enfriaba la opción alegando que la propuesta no tenía encaje legal en el real decreto que regula las pruebas, y que impulsarla podría chocar con la Ley Orgánica de Educación vigente (la Lomce). Ahora ha sido Diana Morant, responsable del otro departamento con competencias en la materia, la que se ha pronunciado de manera desfavorable.

«Me parece una ocurrencia de Mazón y del conseller Rovira para desviar la atención de las cosas que de verdad le importan a la ciudadanía», ha dicho la ministra este jueves, antes de la visita a la UPV para conocer los detalles del nuevo campus en China. «Y tiene poco sentido. Ellos saben que el castellano no se va a quitar nunca, al estar establecido para todo el país, por lo que le están diciendo a la gente de manera engañosa que se pueden evitar el examen de Valenciano», ha añadido, antes de negar que baje la nota de los aspirantes: «Tienen mejor media que en castellano», ha defendido. En realidad todo depende del ejercicio o ejercicios que se tomen como referencia.

«De lo que se trata es de enseñar y formar bien, y de poner los recursos necesarios a disposición de maestros y profesores para que los estudiantes vayan lo mejor preparados a las pruebas de acceso a la universidad», ha añadido Morant, que a modo de conclusión ha hecho una lectura política de la propuesta. «Lo de volver a la guerra entre castellano y valenciano es el recurso de siempre de la derecha de la Comunitat para desviar la atención de las cosas verdaderamente importantes, así que no le voy a dar más importancia», ha concluido.

Por su parte, José Antonio Rovira ha replicado a la ministra a través de un comunicado, en el que le invitaba a que »lea los informes de su propio ministerio sobre los resultados de las PAU en las comunidades con lenguas cooficiales, las últimas en el ranking de notas (en el caso del de 2024)».

«Como ministra y valenciana Diana Morant debería demostrar interés en que los estudiantes de la Comunitat mejoren en la selectividad, pero lo cierto es que no le interesa», ha añadido, antes de reprochar a la ministra que se pronuncie ante los medios «y no por vía oficial tras la carta enviada desde la Generalitat».

Por último, Rovira ha lanzado una invitación a que algún medio de comunicación organice un debate público conseller-ministra para hablar de la PAU y de «los perjuicios de la actual normativa» para las comunidades bilingües. «Reto a Morant a que acepte este debate», ha señalado. «Debería preguntarse por qué estas son las últimas en el ranking de notas de la PAU y qué puede hacer como ministra para mejorarlo en lugar de criticar las propuestas que le llegan», ha sentenciado.