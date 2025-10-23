Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aspirantes el primer día de selectividad, el pasado junio, antes de entrar al aula. Jorge Gil/EP

El Gobierno entierra del todo los cambios en la selectividad que pide el Consell: «Es una ocurrencia»

Morant acusa al PP de «volver a la guerra entre castellano y valenciano» con la elección de asignaturas y Rovira le reta a un debate sobre «los perjuicios» de la normativa actual para los aspirantes de regiones bilingües

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:43

La ministra de Universidades, Diana Morant, ha cerrado la puerta definitivamente a que los aspirantes valencianos de selectividad puedan elegir hacer el examen de Lengua ... Castellana o el de Lengua Valenciana, o en su defecto, que sólo les compute la calificación más alta entre estos a la hora de extraer la nota de acceso a la universidad.

