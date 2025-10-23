Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Alzira
Diana Morant y José Capilla, rector de la UPV, durante la presentación del nuevo campus chino. Rober Solsona/EP

Morant, sobre la citación de Maribel Vilaplana: «Necesitamos saber la agenda y la actitud de Mazón, lo condicionó todo»

La secretaria general de los socialistas valencianos defiende que el presidente no debe acudir al funeral de Estado y se define como «hooligan» de las víctimas, en respuesta a las críticas de Susana Camarero

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:34

Comenta

La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, se ha pronunciado este jueves sobre el auto de la Audiencia Provincial que ordena interrogar ... como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el presidente de la Generalitat el día 29 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

