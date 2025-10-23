Morant, sobre la citación de Maribel Vilaplana: «Necesitamos saber la agenda y la actitud de Mazón, lo condicionó todo»

La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, se ha pronunciado este jueves sobre el auto de la Audiencia Provincial que ordena interrogar ... como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el presidente de la Generalitat el día 29 de octubre.

La también ministra de Universidades, tras trasladar su «respeto» por las decisiones judiciales, ha destacado que para los socialistas «el señor Mazón, por acción o por omisión, condicionó todo lo que ocurrió aquel día, y por tanto necesitamos trazar cuál fue la agenda y su actitud». También se ha referido a las versiones ofrecidas por el jefe del Consell - «no sé si vamos ya por la diez o la doce, pero todas se han desmontado»-, ha recordado la llamada de las 20.11 horas con Salomé Pradas, un minuto antes del Es Alert, y ha enfatizado que Mazón «es el gran responsable de la negligente gestión de aquel 29 de octubre, porque no tomó conciencia y no estaba donde tenía que estar». Por tanto, a su juicio, «todo lo que se instruya y acabe demostrando que efectivamente es el máximo responsable de todo, de una serie de decisiones negligentes por parte del Consell, será bueno, porque al final la gente lo que necesita es la verdad».

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios antes de visitar la Universitat Politècnica de València (UPV) para conocer de primera mano los detalles del nuevo campus de la institución en la ciudad china de Hangzou. Morant ha vuelto a afirmar que el presidente «no puede aguantar ni un minuto más y debe dimitir y convocar elecciones», y también ha contestado a las palabras de las vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, que le acusó de ser una hooligan con sus declaraciones sobre la causa y el próximo funeral de estado del día 29.

«Desde luego soy una hooligan de las víctimas, que han sido maltratadas y ninguneadas por el Consell, que ha demostrado una falta de empatía absoluta cuando necesitan el respaldo de la sociedad, y ahí es donde voy a estar siempre», ha destacado Morant, que también ha sido interrogada sobre si Mazón debería estar presente en el funeral de Estado. Como otros compañeros del Ejecutivo central, ha deslizado que no tendría que acudir, en línea con el ruego de una de las asociaciones mayoritarias de víctimas. «Entiendo lo que piden y empatizo con ellas. Llevan pidiéndolo cada día 29 en las calles. Lo que me extraña es que el señor Mazón no se haya enterado de que le piden que se vaya a casa», ha enfatizado. «No sé qué va a hacer, pero sí sé lo que yo haría. Y desde luego yo no habría esperado al funeral de Estado, habría dimitido hace muchos meses», ha añadido.

Por último, también ha cuestionado la «transparencia» en la gestión de las ayudas para afectados por parte de la Generalitat, contraponiéndola con la del Gobierno. Por ejemplo, ha criticado que haya nueve millones de ayudas anónimas inmovilizadas y ha dicho que la nueva línea de 500 euros para alumnos se financiará con fondos asignados inicialmente a otra partida, de infraestructuras agrícolas, que se ha dejado a cero tras una modificación de crédito.