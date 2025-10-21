Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La vicepresidenta Susanda Camerero. B. F.

El Consell afea a Morant que caliente el funeral de Estado por las víctimas de la dana y la tilda de 'hooligan'

La vicepresidenta Camarero reprocha a la ministra y líder del PSPV sus «declaraciones improcedentes en un momento delicado, de respeto»

Burguera

Martes, 21 de octubre 2025, 14:27

Comenta

El modo en que los socialistas valencianos, y también el PSOE en el ámbito nacional, está apretando las clavijas al Consell, y especialmente a Carlos ... Mazón, es ya contemplado por parte del Gobierno valenciano con abierta hostilidad. El Ejecutivo y, en general, el PP, no se sienten fiscalizados por la oposición o confrontados con el Gobierno central, sino perseguidos, y señalan a la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, como la clave de bóveda que personaliza la estrategia crítica de los socialistas. En este sentido, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha lanzado reproches muy duros contra la actividad de Morant y también de la del PSPV en Les Corts.

