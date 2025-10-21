El Consell afea a Morant que caliente el funeral de Estado por las víctimas de la dana y la tilda de 'hooligan'

El modo en que los socialistas valencianos, y también el PSOE en el ámbito nacional, está apretando las clavijas al Consell, y especialmente a Carlos ... Mazón, es ya contemplado por parte del Gobierno valenciano con abierta hostilidad. El Ejecutivo y, en general, el PP, no se sienten fiscalizados por la oposición o confrontados con el Gobierno central, sino perseguidos, y señalan a la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, como la clave de bóveda que personaliza la estrategia crítica de los socialistas. En este sentido, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha lanzado reproches muy duros contra la actividad de Morant y también de la del PSPV en Les Corts.

«El funeral es de Estado y allí estarán representadas las víctimas también de otras comunidades. Queremos trasaladar respeto, comprensión y cariño a las víctimas y sus familias. El funeral lo organiza el Gobierno y nosotros estamos colaborando cediendo la Ciudad de las Ciencias. Tenemos claro que queremos que sea un funeral donde el protagonismo lo tenga el recuerdo de las víctimas», ha comenzado señalando Morant sobre las críticas a la presencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el funeral del próximo día 29.

Camarero ha asegurado que no entiende y que le resultan «incomprensibles las declaraciones del Gobierno de España, que por un lado nos pide la colaboración de cesión de espacios para el funeral y que por otro, Morant o Bolaños calientan y hacen declaraciones improcedentes en un momento delicado, de respeto, que no debe ser vulnerado por nadie».

«Nos preocupa la deriva radicalizada de los socialistas, que olvidan su responsabilidad institucional. No lo vemos solo en estos úlitmos dias, ya lo vimos el 9 d'Octubre, o también de cara a las manifiestaciones del sabado, pidiendo confirmacion a los militantes del PSPV de su asistencia», ha asegurado la vicepresidenta.

La número dos del Gobierno valenciano ha considerado que «Morant se ha convertido en una hooligan política con declaraciones extremas que consideramos un error. Estamos en la línea de respeto, acorde a un funeral de Estado».