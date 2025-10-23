Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Audiencia ordena interrogar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana por su comida con Mazón el día de la dana
La periodista Maribel Vilaplana. LP

La Audiencia ordena interrogar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana por su comida con Mazón el día de la dana

Los magistrados consideran que puede aportar «elementos de interés» de las conversaciones que mantuvo Mazón o de los comentarios que hizo durante la sobremesa en El Ventorro

A. Rallo

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:27

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la dana, comparecerá finalmente en el juzgado para aclarar si tuvo conocimiento de la ... intervención de Mazón en la gestión de la catástrofe que se saldó con 229 víctimas mortales. La comparecencia de la periodista ha sido una reiterada petición de algunas acusaciones que consideran crucial conocer la información que escuchó o que el propio presidente le transmitió durante la extensa sobremesa en El Ventorro. Además, está obligada a decir la verdad. La diligencia puede complicar el horizonte judicial del aforado.

