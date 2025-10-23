Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ábalos pide al Supremo que expulse de la causa al PP y a Vox
La vicepresidenta Yolanda Díaz, el viernes en Torrent

Aagesen se suma a la irrupción masiva de ministros en vísperas del aniversario de la dana

A la presencia habitual de Morant se añade a lo largo de una semana la de Díaz, Urtasun, García, Planas y, este viernes, la ministra de Transición Ecológica, la única que se ha comunicado oficialmente con la Generalitat

Burguera

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:18

Comenta

La zona dana registra la presencia de un ministro por día hábil desde el pasado viernes, cuando la vicepresidenta Yolanda Díaz participó en una serie ... de actos en Torrent que han intensificado las visitas de miembros del Gobierno central en Valencia a pocos días de celebrarse el aniversario de la dana del pasado 29 de octubre. Las efemérides siempre son significativas, simbólicas, y el próximo miércoles la Tierra habrá dado una vuelta al sol completa y entera desde la tarde que arrasó con decenas de pueblos valencianos y se llevó por delante la vida de 229 personas. Habrá ese día un funeral de Estado, para el cual, según el Consell, los ministros ya están «calentando» el ambiente. La relación entre la Generalitat en manos del PP y el Ejecutivo central con Pedro Sánchez a la cabeza es tan mala como siempre. Tanta visita no ha servido para que los gestores de las administraciones más relevantes a la hora de encauzar los proyectos de reconstrucción se vean las caras y se sienten en mesas de trabajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  3. 3 El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
  4. 4 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  5. 5 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  6. 6 Juan Roig, sobre el futuro de la comida preparada: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  7. 7

    Juan Roig, sobre la dana: «Hace un año nos sentimos desamparados un millón de valencianos»
  8. 8

    Ribó tampoco declarará ante el juez: se ha personado y ha pedido un aplazamiento
  9. 9

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  10. 10 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aagesen se suma a la irrupción masiva de ministros en vísperas del aniversario de la dana

Aagesen se suma a la irrupción masiva de ministros en vísperas del aniversario de la dana