Aagesen se suma a la irrupción masiva de ministros en vísperas del aniversario de la dana

La zona dana registra la presencia de un ministro por día hábil desde el pasado viernes, cuando la vicepresidenta Yolanda Díaz participó en una serie ... de actos en Torrent que han intensificado las visitas de miembros del Gobierno central en Valencia a pocos días de celebrarse el aniversario de la dana del pasado 29 de octubre. Las efemérides siempre son significativas, simbólicas, y el próximo miércoles la Tierra habrá dado una vuelta al sol completa y entera desde la tarde que arrasó con decenas de pueblos valencianos y se llevó por delante la vida de 229 personas. Habrá ese día un funeral de Estado, para el cual, según el Consell, los ministros ya están «calentando» el ambiente. La relación entre la Generalitat en manos del PP y el Ejecutivo central con Pedro Sánchez a la cabeza es tan mala como siempre. Tanta visita no ha servido para que los gestores de las administraciones más relevantes a la hora de encauzar los proyectos de reconstrucción se vean las caras y se sienten en mesas de trabajo.

Desde el pasado viernes hasta este viernes, la agenda ministerial es notable. Además de Díaz, han visitado Valencia los ministros Ernest Urtasun y Luis Planas, y las ministras Mónica García y, este viernes, Sara Aaegesen. Cinco, junto a la a estancia habitual de Diana Morant. Fuentes de la Generalitat señalan que la ministra García tuvo un contacto con el director de Salud Mental de la Generalitat, Bartolomé Pérez, no con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ni mucho menos con Mazón. Al Palau no ha llamado prácticamente nadie del Gobierno para advertir de su presencia en la Comunitat.

La única excepción en todo este catálogo de desencuentros es la cita de Sara Aagesen con Vicente Martínez Mus con motivo de una iniciativa vinculada con la Albufera, que está previsto que se celebre mañana y de la cual hay noticia en el Palau de la Generalitat, sede de Presidencia del Gobierno. Del resto, los alcaldes han sido los conocedores de las visitas ministeriales.

Viernes: Yolanda Díaz presentó un segundo plan de empleo a agentes sociales en Torrent señalando que generará trabajo en 7.750 personas y contará con un importe de 80 millones de euros.

Lunes: La ministra Mónica García visitó Catarroja para conocer de primera mano el trabajo que realizan las Unidades de Salud Mental en Emergencias (USME) del Ministerio de Sanidad. García, acompañada de asociaciones de víctima, de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y del director de Salud Mental de la Generalitat, Bartolomé Pérez, participó en la calle en una iniciativa colectiva.

Martes: el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visitó varios espacios culturales afectados por la dana mientras el conseller de Cultura, José Antonio Rovira, le reprochó la falta de información a la Conselleria de la visita ministerial y le reclamó que «cumpla con la petición de la Generalitat y destine 15 millones de euros a un Bono Cultural para los sectores culturales afectados por las inundaciones».

Hoy, en Torrent, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita varias zonas afectadas por la dana donde se han realizado trabajos de recuperación en infraestructuras del sector agrario por la empresa pública Tragsa. Ni rastro de ello en la agenda de los altos cargos de la Conselleria de Agricultura. Cada uno por su lado. Al menos, un director general, Rafael Sebastián, el de Ciencia e Investigación, coincide en la tarde de este jueves en el mismo lugar y a la misma hora, esta tarde en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, con motivo de la sesión de clausura y entrega de premios del Valencia Digital Summit. A las 12.30, Morant tenía previsto intervenir en el acto de presentación del primer centro universitario español en China, el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), junto al rector de la Universitat Politècnica de Valencia. Sin presencia de altos cargos del Consell. Ninguno lo tenía en la agenda.

Mañana, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, participa en un acto vinculado con la Albufera, algo en lo que también está implicado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. Será lo más parecido a un encuentro entre altos cargos del Gobierno y el Consell a pesar de la irrupción ministerial en Valencia en vísperas del aniversario de la dana.