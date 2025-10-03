Rovira presiona al Gobierno para que permita a los estudiantes elegir Valenciano o Castellano en la PAU El conseller de Educación plantea a las ministras Morant y Alegría que en selectividad los alumnos puedan hacer cuatro exámenes como en las comunidades sin lengua cooficial o que, si mantienen los cinco, que cuente sólo la nota más alta

R. D. Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 16:04

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, no piensa cejar en su intento de que los estudiantes de la Comunitat Valenciana se examinen en selectividad en igualdad de condiciones que los de las regiones que carecen de lengua cooficial. Tras el último rechazo en Madrid que suscitó esta pretensión, Rovira vuelve a la carga y presiona al Gobierno central para que permita a los estudiantes elegir Valenciano o Castellano en la prueba de acceso a la universidad (PAU).

Lo ha hecho a través de sendas cartas que ha remitido a las ministras de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; y de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. En estas misivas, el conseller les insta a modificar la normativa que regula la PAU para poner fin a la discriminación que sufre el alumnado valenciano.

En la actualidad, el estudiantado de la Comunitat realiza cinco ejercicios en la PAU, frente a los cuatro de las regiones sin lengua cooficial. El conseller recuerda que un ejercicio más «implica no sólo una mayor carga de estudio, sino también una mayor duración de la prueba y, con ello, un aumento de la fatiga». Por ello, ha trasladado a las titulares de Educación y Universidades la «preocupación» de la Generalitat «ante una situación que afecta al alumnado de la Comunitat Valenciana», donde hay dos lenguas cooficiales: castellano y valenciano.

En ese sentido, el conseller ha argumentado que, «tras un análisis riguroso de los datos publicados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en relación con la Estadística de los resultados de la Prueba de Acceso a la Universidad de los últimos años, hemos constatado que el alumnado de las comunidades autónomas con varias lenguas oficiales (a excepción del País Vasco) obtiene, de manera sistemática, calificaciones inferiores en comparación con el estudiantado del resto del Estado, donde únicamente el castellano es lengua oficial». Este hecho, según Rovira «evidencia una situación de desigualdad», ya que mientras una parte del alumnado español en selectividad debe realizar únicamente cuatro ejercicios, otra parte se ve obligada a realizar cinco.

Asimismo, el conseller ha recordado a las ministras que la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, establece que corresponde al Gobierno regular mediante Real Decreto las normas básicas de acceso del estudiantado a las enseñanzas universitarias oficiales, «siempre con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad».

En base a esto, ha planteado su propuesta. «En aplicación de tal principio de igualdad, y considerando la existencia de un distrito único universitario en el proceso de admisión a la universidad, solicito formalmente la modificación del artículo 12 del Real Decreto 534/2024, de 11 de junio, por el que se regulan los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, las características básicas de la prueba de acceso y la normativa básica de los procedimientos de admisión, con el fin de fijar en cuatro el número de ejercicios a realizar en el caso de comunidades autónomas con lengua cooficial, de manera que, uno de ellos versará sobre la Lengua Castellana y Literatura II o Lengua Cooficial y Literatura II, a elección del alumnado», ha señalado.

En su opinión, esta elección es «perfectamente compatible con la evaluación de las competencias a través de la prueba, en tanto tal opcionalidad ya se da actualmente entre las materias de Historia de España e Historia de la Filosofía, y el alumnado únicamente debe examinarse obligatoriamente de una materia de la modalidad». Además, ha añadido que la opcionalidad «no excluye la posibilidad de que el alumnado pueda presentarse al ejercicio de la lengua oficial no elegida, a efectos de mejorar la nota de admisión».

En las misivas del conseller también ha abierto una alternativa en el caso de que el Gobierno no acepte esa propuesta. La otra opción que ha puesto sobre la mesa que es que se modifique el Real Decreto «en el sentido de establecer que la calificación de la prueba de acceso se determine mediante la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios, calculada siempre sobre cuatro ejercicios». Es decir, que sólo se tome en cuenta el ejercicio de una de las dos lenguas, Valenciano o Castellano. En concreto, el examen con la nota más alta de los dos.

Rovira queda ahora a la espera de la respuesta de ambas ministras. Su anterior intento ya fracasó. El Ministerio de Educación ya dijo bien claro en esa ocasión que no era posible aceptar la propuesta de los estudiantes de la Comunitat pudieran escoger examinarse de una de las dos lenguas oficiales. También entonces avanzó la negativa a la opción de que sólo cuente la calificación más alta.